Jak bude vypadat nominace na ZOH: až 18 mistrů světa. Překvapení vzadu či diskuze v útoku
Den D je tady. Jen pár hodin po velkém finále juniorského šampionátu mezi Čechy a Švédy vyjde na světlo sumář jmen pro únorovou olympiádu. V pražském hotelu Stages kouč Radim Rulík v úterý po jedenácté hodině ozřejmí soupisku pro pětihvězdičkový turnaj v Miláně. Ten národní tým odstartuje pěkně zhurta proti Kanadě. Do Itálie se má vydat výprava 25 hokejistů a navrch náhradníci. Jak bude sada vyvolených vypadat?
Pokud vás zajímá hokej, neříkejte, že jste si aspoň sami pro sebe nesepsali svou olympijskou verzi. Pro fanoušky je to hra, o něco vážnější téma pro experty, ale ze všeho nejvážněji se k věci staví trenéři národního týmu v čele s Radimem Rulíkem. Podle informací deníku Sport a webu iSport se na bitvy pod pět kruhů vydá až 18 zlatých hochů z předloňského šampionátu v Praze. Při pátrání na sociálních sítích najdete prakticky totožný seznam. Tak pojďme na to.
Brankáři
Lukáš Dostál (Anaheim)
Daniel Vladař (Philadelphia)
Karel Vejmelka (Utah)
Jednička Anaheimu měla od samého počátku jistou nominaci, ocitla se v dalekém předstihu na úvodní komerční šestičlenné platformě. Což samozřejmě neznamená, že odchytá celý turnaj a nikdo jiný nedostane šanci. Spíš je to málo pravděpodobné už vzhledem k jízdnímu řádu. V prvních dvou dnech Češi narazí na Kanadu (12. 2.) a Francii (13. 2.), po dni pauzy následuje Švýcarsko. V případě, že Češi nevyhrají základní skupinu, čeká je předkolo play off, po případném vítězství v něm najedete druhý den na čtvrtfinále, po dni volna je eventuální semifinále. Pro jednoho gólmana až až.
Dalším faktorem je aktuální forma, kterou bude trenér brankářů Ondřej Pavelec jistě brát v potaz. Kdyby se začínalo zítra, velmi vážně by musel zvažovat nasazení Daniela Vladaře. Podle všeho bude třetím do omaskované party Karel Vejmelka a na pozici náhradníka připravený zaskočit Jakub Dobeš.
Obránci
Radko Gudas (Anaheim)
Filip Hronek (Vancouver)