Rulík: Vodítkem byla zlatá Praha. Týmu věří, co možné změny a bude Červenka kapitán?
Nejdřív svoji volbu vysvětloval na tiskové konferenci, potom ještě v hloučku novinářů. Kouč Radim Rulík mluvil o tom, že vycházel ze zlaté Prahy, kde hokejisté v roce 2024 získali zlato. „To bylo pro nás vodítkem,“ uvedl zkušený trenér, pro nějž bude třaskavé setkání v Miláně, kde se objeví i hvězdy z NHL, vrcholem trenérské kariéry. V týmu se objevuje 19 šampionů z mistrovství, které pobláznilo zemi…
Tým už je daný. Bez udání důvodu se teoreticky mohou hráči vyměnit do 26. ledna, ale s tím Rulík nepočítá. Svým vyvoleným věří. „Máme to jasně nastavené, že tenhle kádr má důvěru a po jiném hráči bychom sáhli jedině v případě zranění,“ popisuje reprezentační trenér.
Jak byste charakterizoval svůj výběr?
„Zvolili jsme hráče, které známe. Na mistrovství v Praze ukázali charakter, mentální odolnost. Věříme, že i s tímto složením dokážeme vytvořit správnou chemii a aby tým byl opravdu týmem. S hráči, které jsme vybrali, máme šanci toho dosáhnout. Když to řeknu narovinu, chceme navázat na Prahu. Věřili jsme si, čeho jsme schopní hrát. Největší téma bude mentální nastavení, protože v Praze byli šestým hráčem fanoušci. Chtěli bychom to dostat do stejné sféry. Tam jsme si ukázali, že to v týmu je.“
Počítáte s tím, že stejně jako v Praze bude kapitán Roman Červenka?
„Nejdřív to řekneme hráčům, až se sejdeme. Ale ta pravděpodobnost je velká.“
Celkově chcete sázet na pražskou soudržnost, že?
„Určitě ano. Myslím si, že jsme tam hráli nad očekávání. Všechno se sešlo. Když se má udělat úspěch, hráči musejí být ve vynikající formě a jejich výkon jde ještě o krok dál. Kluci dokázali, že jsou toho schopni. My se chceme opřít o tým, o partu. Musí být týmová chemie. Praha pro nás byla vodítkem i k nominaci na olympiádu.“
Je pro vás komplikace, že se v případě zranění už během olympiády tým nemůže doplňovat?
„My jsme tohle řešili, já zatím nemám úplně poslední výstup, jak to je. Vím, že máme 22 hráčů plus tři brankáře. A z toho můžeme dát na zápasovou soupisku 20 kluků. Když se něco stane, budeme mít ještě dva hráče k dispozici. Beků máme osm, takže pokud se dva zraní, ještě se to dá odehrát na šest. Pak už je to komplikace.“
Útočníci David Pastrňák a Martin Nečas jsou jistě české klenoty. Takže teď se asi budete modlit, aby se nezranili v NHL.
„To určitě jo. Jednoznačně to jsou TOP hráči, kteří jsou rozdíloví. Když tým bude fungovat, mohou to být oni, kdo bude malinko vyčnívat. Já to beru, jak to je. Neovlivním to. Ale přeju si, aby to všechno dobře dopadlo a nikdo se nezranil. To neplatí jen u nich, ale i u ostatních hráčů. Ale aby tato soupiska mohla odcestovat.“
Program je náročný, zvažovali jste při výběru i to, abyste určili hráče, kteří to fyzicky zvládnou?
„Okolnosti nahrají k tomu, aby se hráči vymáčkli do maxima. Ale potom je na mě, jak budu hráče vytěžovat. Protože to chci nastavit tak, abychom měli sílu do každého zápasu. Nechci to přepísknout, že bychom to riskli. A potom by byli dva dni kluci zdechlí. Bude to vycházet z Prahy. Plán je takový, abychom na ni navázali.“
Jak probíhal celý proces? Hodně jste byli ve spojení s kolegy z realizačního týmu?
„Máme zažitý systém, který jsme zavedli. Mára (Židlický) žije na Floridě přes zimu, takže se o tom nejvíc bavíme během Euro Hockey Tour. Máme na to prostor, je dost času si po tom povídat ze všech stran. Probíhá obrovská diskuse. Potom se vždycky sejdeme na svazu i s manažery, je to mítink. Tam to všechno ladíme. Poslední takový hovor byl ke konci prosince, kdy se to finalizovalo.“
Kdy tedy nominace vzniknula?
„Měli jsme k tomu poslední hovor 31. prosince, kdy už jsme to museli nahlásit manažerům. Takže jsme se sešli. Myslím si, že jsme už předtím potkali 27. prosince a udělali jsme závěrečné rozhodnutí. Byli tam všichni, kompletní realizační tým, Mára byl z Ameriky připojený.“
Nechcete hráče utavit, ale první zápas s Kanadou, to je lahůdka. Budete se chtít vytáhnout, ne?
„To jo. Ale je rozdíl, když hrajete 15, nebo 22 minut. Tohle všechno beru v potaz. Když to řeknu na rovinu, pro mě je to taky nový. Takovou situaci jsem nezažil. Budeme mít tři, možná čtyři tréninky. Kluci by měli přiletět v neděli v jedenáct hodin, v šest máme lehký trénink, abychom se vypotili a překonali jetlag. Ten trénink úplně nepočítám, ale bude. Ale nikdy nevíte, může být problém s lety, nemusí to tak dopadnout… Ale potom už jen tři tréninky. A jdeme do ostrých zápasů, je minimální čas na přípravu. Budeme chtít být úspěšní, ale ať budeme v jakékoliv pozici, čeká nás zápas o všechno. Na něj budeme chtít nejvíc nachystaní.“
Co máte ještě na mysli?
„Klukům věřím. Za týmem si stojím. Nejsme v pozici jako Kanada, Amerika, o tom se vůbec nebudeme bavit. Nevzali hráče, které všichni očekávali. Mohou si to ale dovolit. Švédové to mají také celé z NHL, Finové mají jednoho beka ze Švýcarska. Jinak všechno NHL. Je to pro nás obrovská výzva, takže takhle to beru. A kluci to mají podobně.“
Je to pro vás vrchol kariéry?
„Takhle to nevnímám. Beru to jako v Praze. Ohromný tlak, nemyslím na mě, ale celkově. Veřejnost má velká očekávání, každý čeká, s čím vylezeme, jak to bude vypadat. Chceme se co nejlíp nachystat, abychom hráčům vytvořili maximální servis. Aby byli v pohodě, aby se dobře cítili a podali nejlepší výkon.“