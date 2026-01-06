Šlégrovi se vybavilo Nagano. Neměli jsme vážnou rozepři, říká o stavbě sestavy na ZOH
S olympijskými hrami má bohaté zkušenosti, na dvou si zahrál jako hráč, další navštívil v roli hosta. Jiřího Šlégra čeká v únoru v Miláně přesto nový zážitek. Poprvé pojede pod pět kruhů jako generální manažer české hokejové reprezentace. „Věřím, že kluky, které jsme vybrali, jsme vybrali správně. Měli jsme výhodu, že jsme znali charaktery hráčů, kteří vyhráli v Praze. Měli jsme na co navazovat a o čem se bavit,“ promluvil o skladbě soupisky, která vznikala v rámci celého realizačního týmu.
V roce 1998 patřil mezi pilíře zadních řad české reprezentace, díky triumfu na olympijských hrách se spolu s Jaromírem Jágrem později dostal do prestižního Triple Gold Clubu. Před nadcházejícími hrami se Jiřímu Šlégrovi znovu vybavily vzpomínky na legendární turnaj v Naganu.
„Hlavou mi to samozřejmě proběhlo. Úplně se ale nepřísluší nějak to srovnávat, vždycky je to o výsledku,“ rozpovídal se na nominační tiskové konferenci. „Vybavuju si to, jako by to bylo dneska. Když jsme přijeli do Nagana, zajímalo nás, kde je zimní stadion, kdy budeme mít trénink a kdy je první zápas. Měli jsme možná trošku obrácenou výhodu, že jsme nezískali titul mistra světa, udělali jsme ostudu na Světovém poháru a báli se další ostudy. Tak jsme si řekli, že jsme přijeli především pro medaile, pojďme se soustředit na hokej a naši hru. A povedlo se to,“ ohlížel se.
Stejně jako před dlouhými osmadvaceti lety vyrazí Češi na olympiádu se soupiskou smíchanou z hokejistů z NHL a z Evropy. Beků se nedostává, některé útočníky vyřadilo zdraví. „Jsou to především kluci, kteří si vyzkoušeli, jaké je vyhrát titul mistra světa, je jich 19 z Prahy. To je pro nás strašně důležitý faktor. Najít cestu k vítězství někdy trvá, a když už ji člověk najde, získá sebevědomí a může to přesunout do dalších turnajů,“ popisoval Šlégr.
Z pozice generálního manažera měl při sestavování kádru své slovo. „Nominaci tvoříme společně, máme to nastavené tak, že jsme realizační tým. Stejně jako je to u hráčů, že musí táhnout za jeden provaz, tak je to i u nás. Konzultovali jsme několikrát, měli jsme výhodu, že jsme mohli dvakrát podstoupit Euro Hockey Tour, kde jsme si mohli vyzkoušet hráče, u kterých jsme si ještě nebyli jistí. Finální sestavu jsme dělali všichni společně,“ prozradil.
„Nemusíme se na každém hráči shodnout, ale je důležité, že na konci z toho vyjde sestava, se kterou jsme všichni ztotožnění, a jdeme do toho společně. Neměli jsme vážnou rozepři, že bychom se na konkrétním hráči zasekli,“ dodal.
Se zbytkem realizačního týmu měl nejpříjemnější starosti na postu brankáře. Češi mohli v NHL sáhnout po několika jménech a neudělali by chybu. Nakonec vyhrálo osvědčené trio Lukáš Dostál, Daniel Vladař a Karel Vejmelka. Tito tři maskovaní muži se pokusí navázat na ikonického Dominika Haška. „Víme, že bez něj bychom v Naganu určitě nevyhráli. Třeba se nám to povede zase úplně stejně, že gólman, který nastoupí, bude podávat výkony, že budeme schopní porazit kohokoliv,“ přál si Šlégr.
Přestože se na největší světovou scénu vrátí po dlouhých 12 letech hvězdy z NHL a Češi budou v roli outsiderů, generální manažer upíná pozornost na vlastní tým. „Když se podíváte na sestavu, je tam valná většina kluků, která si NHL zahrála. Vědí, co to obnáší. Nemůžeme se úplně soustředit na to, proti komu hrajeme, ale jaký výkon my předvedeme, abychom náš herní projev táhli turnajem a zlepšovali se zápas od zápasu,“ velel.
Do 26. ledna může reprezentace v nominaci provádět změny bez udání důvodu, do začátku turnaje pak už jen kvůli zdravotním problémům hráčů. První zápas čeká český výběr 12. února proti Kanadě. Vrásky na čele všech zúčastněných zatím přidělává zpožděná výstavba arény, kde se mají ledové bitvy odehrávat.
„Pro mě až šokující překvapení, že to řeší na poslední chvíli. Budeme věřit, že to zvládnou. Ale podmínky budou pro každého stejné. Musíme se soustředit na to, že tam jedeme kvůli hokeji, ne kvůli aréně. Všichni to budeme mít stejné. Pokud se na to takhle budeme dívat, máme šanci uspět,“ prohlásil Šlégr.