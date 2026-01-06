Pět jmen hráčů, kteří (ne)jedou na olympiádu a vy nevíte, co si o tom myslet
Nikdy se nezavděčíte všem a počet míst na soupisce je vždy omezený. Pamětníci si vybavují velké haló před olympiádou v Soči 2014, kam se nevešel Jiří Hudler nebo Jan Hejda. Debaty nebraly konce. První Hry s hráči NHL od té doby přinesly téměř klidné nominační vlnění, snad až na pár výjimek. Tady otazníky k diskuzi jsou.
Tomáš Kundrátek
- 36 let
- obránce
- Oceláři Třinec
- sezona: 32 zápasů - 5 bodů (0+5) / -12
Hráče z Evropy chtěl Radim Rulík vidět aspoň na jednom turnaji, buď v listopadu, nebo v prosinci. Kouč prohlásil, že kdo má formu, ten se na repre akci ukáže. Vzhledem k tomu, že jí třinecký bek úplně neoplýval, daný stav věcí sváděl k dojmu, že se s mistrem světa na ZOH nepočítá. Souhlas s Rulíkem panuje v tom, že se 36letý bek dokáže na sezonní vrchol připravit. Jen stále zůstává otázkou, proč jeho hra v extralize nemá výraznější parametry, protože Oceláři ji potřebují. Možnosti hráče jsou výrazně výš. Třeba tam, kde se pohybuje pardubický Jan Košťálek, jenž zůstává doma.
Adam Klapka
- 25 let
- křídlo
- Calgary Flames
- sezona: 41 - 9 (4+5) / -3
Hráč na všechna možná použití, v NHL zatím není využíván na přesilovky a oslabení, což při obrovské konkurenci není nepochopitelné. U Klapky to Radim Rulík považuje za klíčové minus, které calgarskému stožáru odebírá nominační ambice. Jinak by prý jel. Ve Flames nicméně vědí, že českou věž mohou využít v jakékoli formaci díky čím dál výraznější univerzálnosti a postupnému progresu v herní úrovni. V části sezony fungoval i v elitní formaci a od Nazema Kadriho sklízel chválu. Možná trenéry zneklidňuje údaj 74 trestných minut. V tom však hledejte i charakter hráče, jenž chrání své kolegy.
Filip Chytil
- 26 let
- centr
- Vancouver Canucks
- sezona: 6 - 3 (3+0) / 0
Od půlky října okupuje vancouverskou marodku po drsné srážce s Tomem Wilsonem z Capitals. Na Chytila se soupeřovy ataky do blízkosti hlavy či přímo do ní lepí, nicméně nynější kurýrování se nachází ve finální fázi. Pravidla hovoří o tom, že téměř až do konce ledna můžete hráče stáhnout ze soupisky ze zdravotních důvodů. Dávalo by smysl kreativního Chytila podržet, počkat si na chystaný comeback na led NHL a jen v případě, že by se nedokázal dostat do formy, ukázat na jiného připraveného hráče, nyní usazeného pod čarou.
Jakub Dobeš
- 24 let
- brankář
- Montreal Canadiens
- sezona: 13 výher, 5 porážek, 88,9 %, 3,01 gólu/zápas
Jeho nominace lákala už jen z toho důvodu, že jej potřebujete vtáhnout do českých služeb a v budoucnu využívat. Dobeš odešel do zámoří jako mladý kluk a netají, že se cítí víc jako Američan a že za mořem už je doma. Loni famózně naskočil do sestavy Canadiens, kde v kleci dlouhodobě vydrží jen silné osobnosti. Nyní je jedním ze tří gólmanů týmu, pořád však s největším vytížením. Ve finále „doplatil“ na to, že doposud nestartoval na žádné akci národního týmu a že trenéři se rozhodli pro tři stoprocentní jedničky z adres NHL. Nabízí se případná premiérová nominace na MS, ale to může zhatit řada otazníků.
David Tomášek
- 29 let
- centr/křídlo
- Färjestad BK
- sezona v NHL: 22 - 5 (3+2) / -6
- sezona v SHL: 2 - 2 (1+1) / +2
Při nedávné inspekční cestě po východním pobřeží USA mu Radim Rulík nenápadně sdělil, že při pravidelném herním vytížení získá nominační šanci. Je prakticky jisté, že to v Tomáškově rozhodování, zda do toho u Oilers říznout a odevzdat klíče, sehrálo nemalou roli. Vrátil se do švédského klubu, kde si roční smlouvu v NHL svými výkony obstaral. Napoprvé nebodoval, napodruhé ano. Z úzké zámořské nudle se vrátil na švédské letiště, což však jeho hře může dodat zajímavé bonusy, které pak vyloží na stůl v Miláně. Počítá se s ním nejvýš do třetí formace.