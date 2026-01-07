Kundrátek na ZOH? Kde je spravedlnost, diví se Duda. Augustu ať nahradí…
Osvědčená jména z vyhraného šampionátu v Praze i pár hráčů, které byste čekali, ale nenajdete je. Taková je nominace Radima Rulíka na únorové olympijské hry v Miláně. V podcastu Zimák se probírá zejména absence Adama Klapky či Filipa Chytila. Expert Radek Duda vysvětluje, proč opomenutí těchto útočníků je zvláštní až nepochopitelné. Zároveň mu vadí, že s nimi nebylo ani komunikováno. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>
Rozebírá se i jméno Tomáše Kundrátka, za nějž se staví Zbyněk Irgl. Radek Duda nechápe, že při postrádající formě dostává šanci a jiní s lepší fazonou lístek do Itálie neobdrželi. Zaslouženu pozornost dostává stříbrná dvacítka a její úžasné představení na mistrovství světa. Tady panuje shoda na tom, že kouč Patrik Augusta za poslední roky profesně obrovsky vyrostl, teď jde o to, kdo místo něj. Přičemž padá mnoho zajímavých tipů.
Celý více než dvouhodinový Zimák najdete na adrese www.zimakpodcast.cz či v nové sekci iSport TV.