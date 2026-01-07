Předplatné

Kundrátek na ZOH? Kde je spravedlnost, diví se Duda. Augustu ať nahradí…

Video placeholder
ZIMÁK: Kundrátek na ZOH? Kde je spravedlnost, diví se Duda. Augustu ať nahradí… • Zdroj: isport.cz
Zkušený český bek Tomáš Kundrátek je zpátky v akci
Radim Rulík oznámil nominaci na Hry v Itálii
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Trenér česká dvacítky Patrik Augusta
Reprezentační obránce Tomáš Kundrátek před zápasem
Radim Rulík na reprezentačním tréninku
Česká střídačce pod vedením kouče Patrika Augusty oslavuje gól v semifinále mistrovství světa
mir
Hokej na ZOH 2026
Osvědčená jména z vyhraného šampionátu v Praze i pár hráčů, které byste čekali, ale nenajdete je. Taková je nominace Radima Rulíka na únorové olympijské hry v Miláně. V podcastu Zimák se probírá zejména absence Adama Klapky či Filipa Chytila. Expert Radek Duda vysvětluje, proč opomenutí těchto útočníků je zvláštní až nepochopitelné. Zároveň mu vadí, že s nimi nebylo ani komunikováno. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

Rozebírá se i jméno Tomáše Kundrátka, za nějž se staví Zbyněk Irgl. Radek Duda nechápe, že při postrádající formě dostává šanci a jiní s lepší fazonou lístek do Itálie neobdrželi. Zaslouženu pozornost dostává stříbrná dvacítka a její úžasné představení na mistrovství světa. Tady panuje shoda na tom, že kouč Patrik Augusta za poslední roky profesně obrovsky vyrostl, teď jde o to, kdo místo něj. Přičemž padá mnoho zajímavých tipů.

Celý více než dvouhodinový Zimák najdete na adrese www.zimakpodcast.cz či v nové sekci iSport TV.

