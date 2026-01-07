Vladař o ZOH: Ego musí zůstat v Americe. Maska? Helenka a Goťák, snad to projde
V létě se rozhodl pro oranžové barvy a volby nemůže litovat. Daniel Vladař si ve Philadelphii vychytal roli jedničky a v polovině sezony drží mezi českými brankáři v NHL nejlepší čísla. Za odměnu dorazila k Flyers olympijská nominace. „Projel mi trochu mráz po zádech, naskočila husí kůže. Další světlý moment v mé kariéře,“ ohlíží se osmadvacetiletý gólman za momentem, kdy se dozvěděl, že poletí do Milána.
O nominaci nějaký čas věděl, v úterý se se zbytkem vyvolených dočkal oficiálního oznámení. Už v noci se pak Daniel Vladař potkal na ledě jako soupeř s Lukášem Dostálem. Právě oni dva vytvoří spolu s Karlem Vejmelkou brankářské trio pod pěti kruhy. „Pár slov jsme spolu prohodili a shodli jsme se, že se hrozně těšíme, uděláme si to navzájem hezké a budeme se podporovat, ať bude už bude chytat jeden, nebo druhý,“ prozradil brankář Flyers.
Nabídka smlouvy z Philadelphie vás v létě zastihla zrovna ve chvíli, když jste griloval. Jak jste se dozvěděl o nominaci na olympiádu?
„Mluvil jsem s Ondrou Pavelcem a tentokrát to bylo úplně jinak. Byli jsme po zápase, bylo to snad ve dvě ráno. Volal jsem domů, vzbudil manželku, naši už byli vzhůru. Se všemi jsem mluvil. Projel mi trochu mráz po zádech, naskočila husí kůže. Další světlý moment v mé kariéře, na který jednou budu strašně rád vzpomínat. Stejky to bohužel teď nebyly.“ (usmívá se)
Počítal jste, že by nominace mohla přijít? Českých gólmanů v NHL je pořád hodně.
„Abych řekl pravdu, neupínal jsem se na to. Poslední dva roky se o tom ale mluví, když bylo rozhodnuto, že pojedou hráči z NHL, někde vzadu v hlavě jsem to měl. Nebudu lhát. Na druhou stranu zápasů je kvůli olympiádě strašně moc, takže jsem ani neměl příležitost sledovat kalendář. Člověk nemá prostor přemýšlet, co bude za měsíc, za dva. Samozřejmě jsem si to přál a jsem rád, že to vyšlo, ale rozhodně jsem se na to neupínal. Věděl jsem, že zápasů je tolik, že se musím soustředit hlavně na klubovou práci. To se vyplatilo. Jsem strašně hrdý, že se to povedlo a hrozně se těším.“
Vy, Lukáš Dostál i Karel Vejmelka plníte ve svých klubech roli jedničky. Na olympiádě taky určitě budete chtít chytat všichni. Co čekáte od boje o místo prvního brankáře?
„Všichni tam jedeme hlavně za logo, co máme na prsou, za naši zem. Veškeré ego zůstane ve Philadelphii, v Utahu a v Anaheimu. Jakkoliv se trenéři rozhodnou, každý je připravený přijmout jakoukoliv roli dostane. Jediné, co můžu já ovlivnit, je to, jak přijedu připravený. Věřím si, že udělám všechno, abych byl v co nejlepší formě. Pak už to bude o tom, jak se trenéři rozhodnou. Ať už to bude tak, tak, nebo tak, jsem ochotný přijmout jakoukoliv roli a podporovat kluky, ať už budou chytat, nebo nebudou. Myslím, že všichni to tak máme nastavené.“
Může rozhodovat poslední měsíc? Je důležité se ukázat teď během ledna?
„To je spíš otázka na trenéry. Ani to není o tom, že bych teď makal víc než předtím. Od začátku sezony se snažím makat na sto procent. Není to o tom, že bych se zničehonic ukázal na stadionu a byl dvě hodiny před tréninkem v posilovně. Pořád dělám to stejné. Každý by měl hrát podle aktuální formy, pak to bude na rozhodnutí trenérů. Já dělám pořád to samé, abych co nejvíc pomohl našemu týmu. Jakmile začne přestávka v NHL, budu se soustředit na národní mužstvo.“
Máte nastavené ambice do turnaje?
„Je ještě trochu brzo vyhlašovat nějaké ambice. Samozřejmě tam všichni jedeme dělat svoji práci, nejedeme na výlet. Jedeme tam bojovat za naši zem, každý tam nechá kus srdce. Jedeme makat a udělat všechno pro to, abychom udělali největší úspěch. Věřím, že každý kluk to má v hlavě nastavené úplně stejně.“
O čem jste jako dítě snil víc? O NHL, nebo o olympiádě?
„Tím, že jsem vyrůstal v Čechách, vždycky pro mě byl největší cíl chytat v extralize a samozřejmě za Kladno. To se mi povedlo v docela brzkém věku a pak už je všechno trošku třešnička na dortu. Nebudu vůbec srovnávat olympiádu a NHL, to jsou dvě úplně rozdílné soutěže. Nelajznu si to hodnotit. Ale obě jsou obrovské mety v kariéře hokejisty.“
Co jste říkal na českou nominaci? Bylo tam nějaké překvapení?
„Neřekl bych překvapení. Všichni hráči celou sezonu dokazovali, že na to mají. Samozřejmě vždycky budou v nominaci nějaké otazníky nebo vykřičníky. Proto je trenérská práce hrozně těžká. Nikdy se to nebude líbit všem. Trenéři už to ale ukázali dva roky zpátky v Praze. Týmu se třeba taky tolik nevěřilo a jak to nakonec dopadlo. My jako hráči to nehodnotíme, naopak spolu máme výborné vztahy a hrozně se na to těšíme.“
Mrzí mě, že nejede Klapka
Mrzí vás, že se nevešel do nominace Adam Klapka, váš bývalý spoluhráč z Calgary?
„Určitě, mrzí. Nebude to ale jenom Klápa, je víc kluků, kteří mě mrzí, že se nedostali. Ale pozic je málo, i když jsme malá zem, pořád máme hokejistů mnoho a bohužel takhle to v životě chodí. Ne vždycky se dostane na všechny. S Klápou jsem byl v kontaktu, vzal to moc dobře a hned zápas po nominaci, kdy věděl, že nejede, dal v páté minutě gól. Odpověděl správně jako profík. Choval se tak od té doby, co naskočil do NHL, hrozně hezky se o sebe staral a vždycky všechno nechával na ledě. Věřím, že ještě v kariéře ukáže, a doufejme, že za čtyři roky šanci dostane.“
Na koho z týmu se nejvíc těšíte?
„Netajím se tím, že s Honzou Ruttou jsem hodně blízký kamarád, takže na Honzíka se hrozně těším. Pak samozřejmě na Kundrce (Tomáše Kundrátka), se kterým jsem si hrozně sednul, ať na mistrovství, nebo předtím. Nejvíc na tyhle dva, ale nebude to jenom o nich. Se všemi kluky se známe, máme dobré vztahy. Česká kabina se nedá nahradit. Nikdy člověk nezažije nic takového, jako je česká kabina.“
Turnaj začínáte proti Kanadě. Co říkáte na sílu její soupisky?
„Všichni víme, že Kanada je schopná postavit minimálně dva velice dobré kádry. Na druhou stranu už známe z historie, že to vždycky není jen o jménech, ale o tom, co kluci dokážou nechat na ledě. Věřím, že trenéři měli šťastnou ruku a vybrali hráče, kteří přijedou ve výborné formě a nechají na ledě, co mají. Nikdo z nás se Kanady nebojí, všichni myslíme, že to bude obrovská příležitost se ukázat a udělat deset a půl milionu lidí doma šťastných.“
V médiích se hodně řešila zpožděná výstavba arény, kde se mají olympijské hry hrát. Je to téma i mezi hráči?
„Já neslyšel ani jednoho hráče, že by ho zajímalo, v jakém stavu je hala. Každý tam jede nechat sto procent a bojovat za svou zem, i kdyby se hrálo na rybníku.“
Posílal jste už reprezentaci návrh olympijské výstroje? Prozradíte, co na ní bude?
„Měl jsem připravený nějaký návrh, čekal jsem do nominace a včera jsem ho poslal. Uvidíme, jestli projde, nebo ne. Mám tam Helenku Vondráčkovou a Karla Gotta. Tyhle dva má rád úplně každý. Uvidíme, jestli to projde. S olympiádou je to složitější, je hodně věcí, které na masce být nemůžou. Nechal jsem si poradit od kamarádů a známých, co by se na masku hodilo. Prozradím, že Helenka s Goťákem tam, doufejme, budou.“
DANIEL VLADAŘ
- Narozen: 20. srpna 1997 (28 let) v Praze
- Pozice: brankář
- Hráčská kariéra: Kladno (2014/15), Chicago Steel (2015/16), Providence (2016-21), Atlanta (2016-18, 2019/20), Boston (2020-21), Pardubice (2020), Calgary (2021-25), Philadelphia (2025-?)
- NHL: 7 sezon, 130 zápasů, úspěšnost 89,7 %, v play off 2 zápasy, úspěšnost 86,4 %
- Reprezentace: 5 zápasů/úspěšnost 93,58 %, 1x MS (2025), 3x MS 20 (2015-17), 2x MS 18 (2014-15)
- Úspěchy: stříbro MS 18 (2014), stříbro Memoriál Ivana Hlinky (2014)