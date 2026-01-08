Slováci berou na olympiádu tři hráče z KHL, chybí Kňažko, Daňo nebo Pospíšil
Po zámořských gigantech, skandinávských spolufavoritech, Česku nebo Švýcarsku odhalilo hokejovou nominaci pro únorové olympijské hry také Slovensko. Kouč Vladimír Országh bere do Itálie sedm hráčů z NHL a devět hokejistů z extraligy, z níž mimo jiné vynechal vítkovického beka Samuela Kňažka nebo Marka Ďalogu a Kristiána Pospíšila z Komety. Místenku do Milána nezískal ani třinecký forvard Marko Daňo. Do slovenského výběru se pak naopak dostali Martin Gernát, Adam Ružička a Adam Liška, kteří momentálně nastupují v ruské KHL.
O tom, že Slováci stejně jako na květnový světový šampionát povolají hokejisty působící v Rusku, se nahlas mluvilo už od středy. Ostatně nominaci Martina Gernáta, obránce Jaroslavle, potvrdil pro server sport-express.ru trenér Lokomotivu Bob Hartley.
Dalšími slovenskými reprezentanty z KHL jsou Adam Ružička ze Spartaku Moskva a kapitán Severstalu Čerepovec Adam Liška, o jehož povoláváku s předstihem informoval web Portál Logalbet. Vladimír Országh na hokejisty z ruské ligy vsadil na vrcholné akci už před osmi měsíci, kdy na mistrovství světa do Švédska a Dánska vzal brankáře Patrika Rybára a obránce Mária Grmana.
Tentokrát se na ně nedostalo, stejně jako na Tomáše Jurča, Richarda Pánika, Christiana Jaroše nebo Adama Húsku, kteří v KHL rovněž nastupují. Svůj výběr zatím slovenský hokej před novináři nekomentoval, z důvodu Országhovy inspekční cesty do zámoří je oficiální tisková konference naplánovaná na příští středu.
Országh: Chceme se porovnávat s nejlepšími
Účast na olympiádě v Miláně měli dlouho dopředu zajištěnou Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Tomáš Tatar, Šimon Nemec, Erik Černák a Martin Fehérváry, jejichž jména se objevila na původním šestičlenném seznamu. Podle očekávání bude mít v kádru obhájců bronzu z Pekingu početné zastoupení i česká extraliga.
Na největší hokejové události za poslední léta nebudou chybět Stanislav Škorvánek z Hradce, Peter Čerešňák s Milošem Kelemenem z Pardubic, Michal Ivan z Liberce, litvínovský Matúš Sukeľ, třinecká trojice Patrik Koch, Martin Marinčin a Libor Hudáček nebo Marek Hrivík z Vítkovic. Jeho klubový spoluhráč Samuel Kňažko však bude chybět, po návratu po zranění se do optimální formy zatím nedostal.
„Chceme se porovnávat s nejlepšími, protože si myslíme, že v týmu máme to nejlepší, co ve slovenském hokeji aktuálně máme. Sport a olympiáda jsou o soutěživosti a také o tom, že každý zápas chceme na této úrovni vyhrát. Samozřejmě, je potřeba si zachovat realistický pohled. Víme, jaké týmy přivezou soupeři. Do Milána jedeme odevzdat všechno, co v nás je,“ řekl pro oficiální web slovenského hokeje Országh.