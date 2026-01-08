Slováci berou na olympiádu tři hráče z KHL, chybí Kňažko, Daňo nebo Pospíšil

Předplatné

Daniel Fekets
Hokej na ZOH 2026
Po zámořských gigantech, skandinávských spolufavoritech, Česku nebo Švýcarsku odhalilo hokejovou nominaci pro únorové olympijské hry také Slovensko. Kouč Vladimír Országh bere do Itálie sedm hráčů z NHL a devět hokejistů z extraligy, z níž mimo jiné vynechal vítkovického beka Samuela Kňažka nebo Marka Ďalogu a Kristiána Pospíšila z Komety. Místenku do Milána nezískal ani třinecký forvard Marko Daňo. Do slovenského výběru se pak naopak dostali Martin Gernát, Adam Ružička a Adam Liška, kteří momentálně nastupují v ruské KHL.

O tom, že Slováci stejně jako na květnový světový šampionát povolají hokejisty působící v Rusku, se nahlas mluvilo už od středy. Ostatně nominaci Martina Gernáta, obránce Jaroslavle, potvrdil pro server sport-express.ru trenér Lokomotivu Bob Hartley.

Dalšími slovenskými reprezentanty z KHL jsou Adam Ružička ze Spartaku Moskva a kapitán Severstalu Čerepovec Adam Liška, o jehož povoláváku s předstihem informoval web Portál Logalbet. Vladimír Országh na hokejisty z ruské ligy vsadil na vrcholné akci už před osmi měsíci, kdy na mistrovství světa do Švédska a Dánska vzal brankáře Patrika Rybára a obránce Mária Grmana.

Tentokrát se na ně nedostalo, stejně jako na Tomáše Jurča, Richarda Pánika, Christiana Jaroše nebo Adama Húsku, kteří v KHL rovněž nastupují. Svůj výběr zatím slovenský hokej před novináři nekomentoval, z důvodu Országhovy inspekční cesty do zámoří je oficiální tisková konference naplánovaná na příští středu.

Országh: Chceme se porovnávat s nejlepšími

Účast na olympiádě v Miláně měli dlouho dopředu zajištěnou Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Tomáš Tatar, Šimon Nemec, Erik Černák a Martin Fehérváry, jejichž jména se objevila na původním šestičlenném seznamu. Podle očekávání bude mít v kádru obhájců bronzu z Pekingu početné zastoupení i česká extraliga.

Na největší hokejové události za poslední léta nebudou chybět Stanislav Škorvánek z Hradce, Peter Čerešňák s Milošem Kelemenem z Pardubic, Michal Ivan z Liberce, litvínovský Matúš Sukeľ, třinecká trojice Patrik Koch, Martin Marinčin a Libor Hudáček nebo Marek Hrivík z Vítkovic. Jeho klubový spoluhráč Samuel Kňažko však bude chybět, po návratu po zranění se do optimální formy zatím nedostal.

„Chceme se porovnávat s nejlepšími, protože si myslíme, že v týmu máme to nejlepší, co ve slovenském hokeji aktuálně máme. Sport a olympiáda jsou o soutěživosti a také o tom, že každý zápas chceme na této úrovni vyhrát. Samozřejmě, je potřeba si zachovat realistický pohled. Víme, jaké týmy přivezou soupeři. Do Milána jedeme odevzdat všechno, co v nás je,“ řekl pro oficiální web slovenského hokeje Országh.

