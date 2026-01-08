Klapku Rulík opomenul. Obr věřil ve svou roli: Myslím, že bych odvedl dobrou práci
Je jediným pravidelně hrajícím českým hokejistou v NHL, který se nedostal do olympijské nominace. Útočník Adam Klapka byl zřejmě nejdiskutovanějším opomenutím Radima Rulíka v rámci představené sestavy pro ZOH v Itálii. Proč se nedostal do národního týmu, který musí při výběru nezbytně sahat i do evropských soutěží? Po odpovědi se pídili také zámořští novináři v Calgary. „Závisí to na jiných lidech. Já chci na sobě udržet co nejvíc očí,“ reagoval statný křídelník ještě před oznámením finálního výběru národního týmu. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
Česku by přinesl centimetry, kilogramy i důraz. Adam Klapka si prorazil cestu do elitní společnosti jako pravidelně nastupující člen čtvrté formace Flames. Pro reprezentaci v souvislosti s olympiádou málo.
Hřmotný odchovanec Slavie totiž aktuálně nenastupuje ve speciálních týmech Calgary, tedy při přesilovce ani na oslabení. A to byl pro kouče Rulíka zásadní problém. „Bohužel to ve svém týmu nehraje, což rozhodlo, že jsme zařadili hráče, kteří naopak ano,“ vysvětloval trenér národního týmu na úterní nominační konferenci.
Klapkovi zastánci v bývalém útočníkovi Liberce vidí specifický typ hokejisty, který v sestavě Česka schází. Jednoduše schopný rozrážeč z ofenzivy, který by svým krátkým pobytem na ledě pořádně otrávil život světovým esům. A stejně se vnímá i samotný hráč.
„Myslím, že bych na pravém křídle čtvrté formace mohl fungovat. Je to moje role a domnívám se, že v ní odvedu dobrou práci. A snad by to tak bylo i na olympiádě, protože hráče, kteří proti nám budou nastupovat, z ligy znám,“ líčil Klapka médiím v Calgary.
I když rozhodnutí trenéra respektuje, umí si představit, že jeho osobní zkušenost se soupeři, kterou někteří členové nominace postrádají, by Česku pomohla. „To je pro mě nejklíčovější věc. Bude se navíc hrát na kluzišti podobnému NHL a pod jejími pravidly. Myslím, že bych byl na této pozici dobrý. Ale na mně nezáleží, je to o jiných lidech. Já chci jen dělat to nejlepší, abych pořád rubal a udržel na sobě co nejvíc očí.“
Nastoupit proti němu je řehole
Už první souboj s Kanadou může dost napovědět, zda se Klapkova absence projeví na výkonu Rulíkovy družiny. Záleží, jak těsně reprezentanti javorových listů, kteří umí přitvrdit, přistoupí k českým hvězdám v čele s Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem. A jestli zmíněné lídry v případě důraznější fyzické hry ze strany Severoameričanů bude mít z českého kádru mimo obránce Radka Gudase kdo ochránit.
Klapka mezitím pokorně stráží svou roli na výsluní. Pozici v sestavě hlavního týmu zatím ztratil jen jednou v sezoně. A i když za 42 zápasů dokázal posbírat jen devět bodů (4+5) a jeho nejdelší šichta v nedávném utkání s Nashvillem trvala 14 minut a 59 sekund, dobře si uvědomuje, v čem je jeho síla a kam patří.
Soupeři možná neškodí produktivitou, ale nastoupit proti němu, to je řehole. Se 153 bodyčeky stál po čtvrtečním programu NHL na třetím místě mezi všemi hráči. V probíhající základní části už také třikrát shodil rukavice, to vše při minimálním vytížení.