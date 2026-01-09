Hertl s Pastrňákem a Zacha na křídlo? Jak může vypadat sestava na úvod olympiády
Týdny, možná měsíce si malujete seskupení jednotlivých formací, přijde první zápas očekávaného turnaje, po němž celý proces opakujete, měníte. Tak to nezřídka bývá. Český hokej doufá, že na únorové olympiádě vytvořená spojení ustojí premiéru a vydrží. Znamenalo by to, že se extrémně náročný vstup s Kanadou povedl. Deník Sport a web iSport tipují, jak trenér Radim Rulík s kolegy nachystají milánské menu.
Oprávněné debaty na téma olympijské nominace postupně utichnou, reklamace volby Radima Rulíka a diskuze nad vhodnějšími jmény časem logicky vystřídá doufání v co nejlepší výsledek. Od neopakovatelného triumfu na Hrách v Naganu v únoru uplyne bezmála třicet let, zároveň šest olympijských turnajů s jednou bronzovou odměnou v Turíně 2006. Dvacet let poté zkusí národní tým udržet v Miláně euforickou hokejovou vlnu po stříbrném šampionátu dvacítek.
Kouče Rulíka však čeká o poznání složitější výzva než v minulých dnech Patrika Augustu, to je každému jasné. Po dvacítce se žádala medaile, realita na světovém áčkovém fóru velí Čechům odehrát důstojný turnaj, nezklamat a co nejvíc se přiblížit bojům o cenné kovy.
Favorité z Kanady, USA a Švédska jsou zřejmí. Ovšem pak už to může být vyrovnané a zamotané. Jak už to bývá, jeden z medailových aspirantů obvykle pohoří a nečekaně vypadne. Češi budou chtít do téhle skuliny proniknout a v medailových plánech nadělat co největší binec. S jakou sestavou?