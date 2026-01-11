V Miláně to stihnou, hráči se ale projdou. Po zápase je čeká štreka 450 metrů, zjistil Hnilička
Kritizovaná stavba arény Santagiulia v Miláně je skutečně před dokončením, jak se sám na místě přesvědčil i Milan Hnilička, manažer hokejových reprezentací, jenž byl součástí výpravy národních federací při páteční inspekční cestě. Ocitl se přímo na místě, kde za měsíc propukne výjimečný turnaj nejlepších světových hráčů. Pro web iSport člen zlaté naganské party z roku 1998 sdělil podrobnosti.
Úplně jednoduše: Jak to tam vypadá?
„Vypadá to líp než při mé poslední návštěvě a jsem optimistou, že se hokejový turnaj odehraje bez problémů. V podstatě se tam nyní děje úklid, vnitřek haly je hotový, dodělávají se útroby. Tedy kabiny a chodby. Pracují tam se sádrokartonem, všechno se omývá, čistí. Zvenku dodělávali detaily, instalovali nějaké pláty, nic důležitého. Pocitově se domnívám, že hlavní aréna bude tak do dvou týdnů připravená, ale neberte mě za slovo. Každopádně jsme byli ujišťováni, že se vše stíhá.“
Co tréninková aréna?
„Ta hotová kompletně není. Zatím je přikrytá. Hotová je nicméně tréninková plocha, zbývá dosadit plexiskla a nějaké gumové komponenty. Příjemné je, že tréninková hala se nachází hned vedle kabin, kde budou sídlit jednotlivé národní týmy. Z celkového počtu desíti kabin jsou nyní hotové čtyři, uvnitř jen dolaďují drobnosti.“
A zbytek?