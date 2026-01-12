Brankář Groh jako první Čech v olympijské aréně: Všude lešení. Z dálky to vypadá hezky, ale...
Získal unikátní možnost vyzkoušet si jako jeden z prvních hokejistů arénu, v níž se budou hrát olympijské hry. Český brankář Dominik Groh o víkendu zavítal do arény Santa Giulia jako člen italského celku Vipiteno v rámci národního poháru. „Z dálky to vypadá krásně, ale zblízka už to bylo trošku horší," popisuje halu, jejíž výstavba není ani necelý měsíc před startem olympiády dokončená. Pro deník Sport a web iSport popsal kvalitu ledu i stav vnitřních prostor a kabin.
V Česku oblékal dres Mladé Boleslavi, Prostějova nebo Znojma. Už druhým rokem ale působí český gólman Dominik Groh v italském Vipitenu. S klubem teď v rámci generálky otestoval led, na němž se už za měsíc budou prohánět hráči NHL. „Někde jsem četl, že je to tam cítit jako na stavbě. Prachem. A přesně tak to bylo. Vešli jsme a člověka bouchnul do nosu nepříjemný zaprášený vzduch,“ vykresluje svoji zkušenost s rozestavěnou arénou.
Jaký dojem na vás udělala aréna, když jste k ní poprvé přijeli?
„Z dálky to bylo krásné, vypadá hezky. Osvětlení dělají ledkové panely, z dálky to vypadá krásně, ale zblízka už to bylo trošku horší. Furt je to staveniště. Všude kolem je to rozkopané a je vidět, že je to na poslední chvíli. Sám jsem tomu nevěřil. Můj spoluhráč dělá ve firmě, která zimák staví, a vždycky, když jsem za ním přišel s nějakým článkem z Česka, říkal ‚v pohodě‘. Ale nevypadá to tak. Bylo by hezké mít všechno připravené, ale není tomu tak. Jestli to bude, tak na poslední chvíli.“
Viděl jste zvenčí nějaké nedodělky na aréně?
„Na fasádě dole je všude lešení. Minimálně z půlky je jím zimák obehnaný. Nahoře na ledkách, které svítí, jsou vidět pixely. Někde modré, někde červené, někde zelené.“
Na sítích se objevily informace, že zatím je dokončených jen pár kabin. Jaká byla vaše zkušenost?