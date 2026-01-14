Šatan vysvětluje nominaci hráčů z KHL: Žádný zákon neporušili a poctivě si vydělávají
Nominace Slovenska na olympijský turnaj v Miláně vyvolala rozruch. Objevili se v ní tři hokejisté z ruské KHL a naopak se nedostalo na třineckého Marka Daňa, vítkovického Samuela Kňažka nebo Kristiána Pospíšila z Komety. Trenér Vladimír Országh a generální manažer Miroslav Šatan své kroky poprvé zdůvodnili na středeční tiskové konferenci. Krátce poté, co se vrátili z inspekční cesty v zámoří.
Na hokejisty z Kontinentální hokejové ligy ukázala slovenská reprezentace už před květnovým mistrovstvím světa, kam nominovala obránce Mária Grmana a brankáře Patrika Rybára. Na olympiádu ale pozvánku nedostali, dvaatřicetiletý gólman především z důvodu domluvy svazu s klubem Šanghaj Dragons. Miroslav Šatan proto vyvrátil, že by Rybár odmítl reprezentovat.
„Všichni hráči měli zájem a chtěli reprezentovat Slovensko. Je třeba se podívat, v jaké situaci je Patrikův klub. Má ambice play off a momentálně v play off není. Po diskuzi, kterou jsme já i on měli s generálním manažerem klubu, se tým rozhodl, že ho budou na play off potřebovat a Patrik musel dát prioritu klubu,“ líčil Šatan.
Z KHL naopak dorazí obránce Martin Gernát spolu s útočníky Adamem Ružičkou a Adamem Liškou navzdory tomu, že IIHF a ruská soutěž nemají uzavřenou smlouvu. Týmy z KHL proto nemají povinnost své hráče do Milána pouštět.
„Předtím, než jsme ty hráče do nominace dali, jsem s každým generálním manažerem mluvil. Chci vyzdvihnout jejich vstřícnost a také to, že hráčům nechtěli bránit, aby se olympijských her zúčastnili. Určitě víte, že je to pro každého sportovce výjimečná příležitost. Je to už odkomunikované. Myslím si, že uvolnění budou,“ hlásil Šatan.
Slovenský svaz je dlouhodobě k hráčům z KHL mnohem vstřícnější než Češi, Švédové či Finové. „Pro nás je KHL uzavřené téma, o tom jsme mluvili víckrát. Nikdo to nechce řešit. Všichni hráči, i my na svazu, jsme proti tomu, aby válka pokračovala, ale hráči s tím nic nemají. Jsou to slovenští občané, kteří žádný zákon neporušili a poctivě si vydělávají. Když mají výkonnost, zaslouží si být členy reprezentace,“ zdůvodnil Šatan.
Každý může v životě udělat chybu
„Naše úloha je postavit co nejsilnější tým pro Slovensko, aby se rodiny mohly na olympiádu těšit a aby se mohly spojit. Nemyslím si, že bychom se měli přizpůsobovat menšině nebo většině. Reprezentace by měla být pro všechny, spojovat lidi a rodiny. Politici rozdělují rodiny, my je chceme spojovat,“ doplnil šéf slovenského hokeje.
Zmíněný Ružička, útočník Spartaku Moskva, se vrací do reprezentace poprvé od sezony 2021/22. Dříve působil v zámoří, za Calgary a Arizonu si zahrál i NHL, jenže po aféře s videem, na němž pózoval u stolu s bílým práškem, podepsal v Rusku.
„Každý může v životě udělat chybu. Byli hráči, kteří ji udělali a jakmile dostali druhou, třetí, čtvrtou šanci, svým chováním zůstali v zajetých kolejích. Myslím si, že Adam je jiný případ, postavil se k tomu jako chlap. Vyhledal odbornou pomoc, udělal správné věci, které by udělat měl. Změnil se jako osoba. Věřím, že si druhou šanci zaslouží. Svým chováním totiž ublížil jen sám sobě a své zámořské kariéře,“ popisoval Šatan.
Ve slovenské nominaci se naopak neobjevili extraligoví Marko Daňo, Kristián Pospíšil nebo Samuel Kňažko. „Sam je hráč, který by si svými výkony možná zasloužil tam být, ale bohužel těch míst je jenom osm. Brali jsme do úvahy všechny aspekty. Samo je spíš takový ofenzivnější hráč, ale my tam máme Čerešňáka, Nemce, Fehérváryho nebo Gernáta. Máme tam prostě tři obránce, kteří jsou do přesilovky, na druhou stranu ale jen jednoho defenzivního, kterým je Erik Černák,“ uvedl Országh.
„Potřebujeme fyzičnost a také někoho, kdo bude blokovat střely. Je tam malé kluziště, proto je v nominaci například Patrik Koch, který je fyzický hráč. Z toho důvodu tam je Patrik a ne Kňažko,“ dodal nástupce Craiga Ramsayho.
Vrásky na čele mu dělá zdravotní stav Martina Pospíšila, jenž kvůli zranění neodehrál v této sezoně za Calgary ještě ani minutu. „Mluvil jsem s ním asi týden nebo osm dnů dozadu. V té době ještě nebyl připravený, ale všechno jede podle plánu. Bavili jsme se o tom, že 15. ledna by měl nastoupit za farmářský tým, kde by měl odehrát dva zápasy. Potom by se měl vrátit nazpět do hlavního týmu. Před olympiádou by měl stihnout sedm zápasů,“ ujistil Országh.