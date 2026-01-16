Stříbrný Galvas dostal za skvělé výkony kemp před ZOH. Které juniory ještě Rulík bere?
Takhle to má být. Za výbornou práci má přijít adekvátní odměna. Radim Rulík se rozhodl náležitě ocenit aktéry nedávného stříbrného šampionátu do 20 let v Minnesotě. Čím? Do přípravného kempu před olympijskými hrami zve kvartet stříbrných juniorů. Soustředění startuje druhý únorový den v Karlových Varech. Do lázeňského města dorazí všichni nominovaní hráči působící v evropských soutěžích, plus budou doplněni úspěšnou juniorskou čtyřkou z turnaje v USA. A o koho jde? Program hokejového turnaje na ZOH 2026>>>
Hlavní kouč ukázal na českobudějovického brankáře Matyáše Maříka, libereckého obránce Tomáše Galvase, třineckého útočníka Petra Sikoru a dalšího centra Štěpána Hocha z Motoru. Soustředění je svoláno do karlovarské arény z toho důvodu, že je tu k dispozici kluziště zámořských rozměrů, které by mělo (téměř) identicky odpovídat velikosti plochy na Hrách v Miláně (přibližně 26 x 60 metrů). Česká výprava navíc bude využívat luxusní zázemí Grandhotelu Pupp.
Vyřčená jména stříbrných medailistů Radim Rulík oznámil v pořadu Trefa do Černé(ho). „Řekli si o to výkony na MS a taky se to hodí, mají přestávku,“ sdělil trenér mistrů světa z předloňské Prahy.
Ba co víc, před mladými medailisty se na jaře otevře šance zabojovat o světový šampionát ve Švýcarsku. „S některými hráči navíc počítáme do přípravy před mistrovstvím světa. Uvidíme, jak se jim bude dařit,“ prohlásil Rulík a na stejné téma pokračoval s nenápadným apelem: „Je taky škoda, že naši kluci hrají za kanadské juniorky, kdyby hráli tady za dospělé, mají šanci hrát na mistrovství světa. Kdyby se jim to povedlo v devatenácti letech, taky by to pro ně podle mě byla cesta, jak se dostat do NHL,“ zmínil Rulík.
Z extraligy jsou na ZOH nominováni obránci Tomáš Kundrátek (Třinec), Radim Šimek (Liberec) a útočníci Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Jakub Flek (Kometa) a Ondřej Kaše (Litvínov).
Nominovaní a „připravení“ hráči
Ve Varech má proběhnout čtyřdenní soustředění. „Podle toho, kdo kdy skončí, tak hráči budou mít dva dny klidovější režim, opravdový trénink přijde až třetí den. Chceme je ale mít na místě. Budeme tam mít hráče nominované a hráče připravené,“ zmínil kouč skupinu hokejistů, jímž se zdráhá říkat náhradníci. A tak se pro náhradníky vžil nový termín – připravení hráči.
Podle neoficiálních informací iSportu se jedná o obránce Ščotku (Kometa) a Hájka (Pardubice), útočníky Beránka (oba Karlovy Vary), Chlapíka (Sparta) a Kondelíka (Pardubice). „Půjde o pětku připravených hráčů, kteří jsou první na řadě pro případ, kdyby se někdo zranil nebo onemocněl a nemohl na olympiádu odjet. Zbývající místa doplníme o hráče, kteří výborně reprezentovali na mistrovství světa dvacetiletých,“ ještě jednou zkonstatoval Radim Rulík.
Hráči NHL dorazí letecky z New Yorku do Milána několika speciály osmého února, první duel čeká národní tým čtyři dny poté proti Kanadě, hned 13. února se hraje s Francií a 15. čeká Švýcarsko. Ze tří základních skupin postoupí rovnou do čtvrtfinále tři první týmy a nejlepší z druhé pozice. Všechna ostatní mužstva si to rozdají v osmifinále play off o vstupenku mezi nejlepších osm.