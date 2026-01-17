Špatné zprávy pro Švédy před ZOH: Carlsson musel na operaci, osm hvězd NHL je zraněných
Snad nemine den, aby Tre Kronor nezasáhla špatná zvěst. Poslední takovou novinou je zpráva o stavu mladého centra Anaheimu. Leo Carlsson v pátek podstoupil operaci stehenního svalu a měl by zůstat tři až pět týdnů mimo hru. Vyhlídky na uzdravení ohrožují jeho účast na olympiádě v Miláně a Cortině. První zápas hrají Švédové 11. února, tedy za tři a půl týdne. Program hokejového turnaje na olympiádě ZDE >>>
Na seznamech práce neschopných jsou momentálně vedeni rovněž obránci Erik Karlsson, Jonas Brodin a Victor Hedman a útočníci Gabriel Landeskog, Joel Eriksson Ek a William Nylander. Z 22 hráčů vybraných pro olympijský turnaj bylo ve svém klubu NHL nejmíň osm na listině zraněných. Naposledy se ukázalo, že situace Lea Carlssona je horší, než se očekávalo.
Ducks krátce před pátečním derby proti Los Angeles Kings oznámili, že 21letý útočník musel na operaci stehenního svalu. O Carlssonovi se uvažovalo jako o možném centru první formace švédského týmu. V této sezoně zaznamenal 44 bodů (18+26) ve stejném počtu zápasů.
Svazový kapitán Sam Hallam a ostatní členové vedení Tre Kronor se v poslední době každé ráno probouzeli a dozvěděli se další zlou novinu. Ale přicházejí i dobré zprávy. Mladý obránce Philip Broberg, který minulý týden nehrál po otřesu mozku, se vrátil do sestavy St. Louis. Na ledě strávil 25 minut, pomohl Blues porazit Tampu Bay 3:2 po nájezdech a ukončit po jedenácti zápasech vítěznou sérii Lightning.
