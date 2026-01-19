Chytil se ostře ohradil proti Rulíkovi: Nikdy mi ani nezavolal a řekl pár věcí, které...
Útočník Filip Chytil se ohradil proti vyjádřením trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka, proč jej nezařadil do nominace na olympijské hry v Miláně. Šestadvacetiletý hráč Vancouveru je od poloviny října, kdy utrpěl další otřes mozku, na marodce. Program hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>
„Chtěl jsem jet (na olympiádu) a byl bych velmi hrdý, že bych mohl reprezentovat svou zemi. Ale víte, někdy nastane taková situace... Trenér na tiskové konferenci řekl některé věci, které nebyly pravda a byly trochu vymyšlené. Nikdy mi ani nezavolal a řekl pár věcí, které ranily mou rodinu a hodně ranily i mě, protože to vůbec není pravda,“ řekl Chytil zámořským novinářům po nedělním tréninku Canucks.
Rulík na tiskové konferenci před dvěma týdny uvedl, že hlavním důvodem, proč jej do kádru pro turnaj nezařadil, je Chytilův zdravotní stav a nejistota, kdy opět začne hrát. „Prognózy byly, že naskočí před čtrnácti dny, ale zatím nenaskočil. Pro nás je to varianta, jen pokud by z toho výběru někdo vypadl,“ řekl Rulík s tím, že komunikoval s hráčovým agentem.
Odchovanec Zlína startoval na čtyřech světových šampionátech, naposledy reprezentoval před třemi lety. „Vystavilo mě to do špatné psychické situace, i celou mou rodinu. Takže z toho nejsem nadšený. Teď se ale soustředím hlavně na své zotavení a Canucks, když olympiáda nedopadla. Chci se brzy vrátit a hrát co nejlépe,“ řekl Chytil.
Generální manažer české reprezentace Jiří Šlégr označil situaci za nešťastnou. „Trenér kontaktuje hráče, které chce nominovat a kteří jsou zdraví. Filip zdravý nebyl a Radim Rulík komunikoval s jeho agentem, od kterého měl informace. Otřes mozku je komplikovaná záležitost, sami hráči většinou nevědí, kdy budou ready,“ uvedl Šlégr v prohlášení pro iDNES.cz a hokej.cz.
Hráče by podle jeho slov trenér nebo někdo z realizačního týmu kontaktoval v případě, že by v době nominace začal nastupovat do zápasů. „Do té doby mi to nepřijde smysluplné. Nemyslím to zle. Neměli bychom se pouštět do takových veřejných vyjádření. Myslím, že až to Radim uvidí, zvedne telefon a zeptá se Filipa, o co jde. My žádnému hráči ubližovat určitě nechceme. Ani jeho rodině. V žádném případě. Přijde mi to hrozně nešťastné, protože jsme o něm opravdu uvažovali,“ řekl Šlégr.