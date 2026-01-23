Nedvěd o Chytilovi: Taky nevoláte pěti holkám. Kluci by se měli probrat, jsme až srandovní
Naštval se Filip Chytil správně či spravedlivě na Radima Rulíka, anebo to přepískl? Český hokej a mraky jeho fanoušků od pondělí diskutují třaskavé výroky útočníka Vancouveru na adresu kouče národního týmu, týkající se (ne)komunikace s hráči NHL. „Z mého pohledu přes čáru a za hranou," reaguje čerstvě Petr Nedvěd (54), bývalý generální manažer reprezentace, jenž pro iSport.cz dává k dobru svůj pohled. Někdejší vynikající útočník řady zámořských klubů se ocitl na obou stranách, s hráči NHL má velmi dobré vztahy a v manažerské roli působil i během zlatého šampionátu v Praze.
Co si myslíte o celé kauze? Filip Chytil trenéru Rulíkovi vyčetl, že o něm na nominační tiskové konferenci na olympiádu zkraje ledna nemluvil pravdu, respektive o jeho aktuálním zdravotním stavu.
„Upřímně, moc to nechápu a kroutím hlavou. Začal bych tím, že Chýťa je vynikající hokejista a taky fajn kluk, pokaždé jsem s ním měl výbornou zkušenost a věřím, že i on se mnou má dobrý pracovní vztah. Jeho výstup jsem ale moc nepochopil a nelíbil se mi.“
V čem především?
„Především při zmínce, že Radimovy výroky na tiskovce zasáhly psychicky jeho rodinu. To mi přišlo hodně přehnané a výrazně za hranou. Je důležité zopakovat, že trenéři mají absolutní právo sestavit si jakýkoli výběr hráčů a plně podle svých představ. Možná je na místě vzpomenout si, co předcházelo mistrovství světa v Praze, myslím kritiku nominace, do níž se nevešlo pár hráčů NHL. Já obecně s kritikou nemám problém, patří k věci, tenkrát po Brnu a před Prahou byla i na můj vkus tvrdá, ale O. K. Nicméně teď po Chýťove výstupu začínám mít pocit, že se nám tu rozmáhá docela velký nešvar. Další důležitá nominace a další křik všude okolo. Vnímám to špatně. Myslím, že by kluci měli svým způsobem vystřízlivět a brát v potaz, pokud se trenéři rozhodnou jinak, než by si oni přáli. Pokud to bude na olympiádě haprovat, následná kritika různých jmen či trenérských tahů bude na místě, ať se rozjede diskuze. Ale to, co se děje teď před akcí, mi připadá poměrně mimo.“
Myslím, že Filip Chytil trenérská práva nezpochybňuje. Dotklo se ho, že Radim Rulík nepodal veřejnosti přesné informace o jeho zdravotním stavu po říjnovém otřesu mozku, což souviselo s tím, že se s ním přímo osobně nebavil.
„Dobrá, ale teď se zeptám.