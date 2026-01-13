Jílek obětuje olympiádě všechno: Žádný alkohol, o Vánocích jen den doma. Dělám to pro sebe
Martina Sáblíková o něm prorocky před sezonou prohlásila, že ho budou soupeři těžko chytat. Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál závody SP v Heerenveenu i Hamaru. Přepsal tam traťové rekordy na 5 000 i 10 000 metrů. V 19 letech bude jedním ze žhavých adeptů na olympijské cenné kovy už doslova za několik týdnů. „Od maturity jsem byl doma v Praze maximálně tři týdny. O Vánocích jen jeden den. Dodržuju rytmus spánku, snažím se dbát na stravu,“ říká pražský rodák při poslední fázi předolympijské přípravy pro iSport Extra.