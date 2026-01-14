Riskantní tah Ledecké: jediný závod na prkně před ZOH. Špička je aktuálně vyrovnaná
Unikátní dobrodružství Ester Ledecké napříč dvěma sporty si žádá oběti. Sněhová obojživelnice se i v olympijské sezoně soustředí na lyžařské rychlostní disciplíny, na snowboardu má ale šanci napsat historii třetím triumfem v řadě v paralelním obřím slalomu. Do startu olympijských her v Livignu však kvůli kolizi programů plánuje na prkně jediný závod. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Historie čeká. Ester Ledecká se může stát první v olympijských dějinách, kdo ve snowboardingu vyhraje ve své disciplíně potřetí za sebou. Po triumfech v Pchjongčchangu a Pekingu ji už za 25 dní čeká závod v paralelním obřím slalomu na Hrách v Livignu. Zatím v sezoně přitom na prkně nezávodila, jediný start plánuje na příští pátek v rakouském Simonhöhe.
Ledecká svůj program citlivě zvažuje. V minulém týdnu sice odjela na lyžařské závody do Zauchenseee, ale přibalila si i snowboardovou kombinézu pro případ startu na prkně ve Scuolu.
„Přemýšlela jsem, jestli nepojedu do Scuolu. Přes svátky jsem dost trénovala na snowboardu, ale pak jsme si řekli, že pojedeme ještě tyhle dva lyžařské svěťáky. Potom hupnu zase zpátky na snowboard do Simonhöhe,“ líčila Ledecká pro iDNES.cz.
Tenhle víkend ještě absolvuje lyžařské závody v italském Tarvisiu a teprve pak se začne chystat na svůj první snowboardový závod zimy.
„Já si myslím, že Ester má poměrně dost natrénováno podle toho, kde ji potkáváme na ledovcích. Takže se toho neobávám,“ líčí Petra Elsterová, členka Rady snowboardového svazového úseku za alpské disciplíny. „Nějaký tlak na sebe vyvinula, že jede jeden závod. Je dobře, že ho jede, aspoň si oťukne konkurenci. Bude vědět, jak na tom je. Nemyslím si, že je pro ni nějaký problém, že pojede jenom jeden závod. Pokud se povede, samozřejmě…“
Snowboardingový kouč s ní jezdí po lyžařských zastávkách
Ledecká směřuje už ke své čtvrté snowboardingové olympiádě. Na Hrách 2014 v Soči závodila jen na prkně, protože byla ve svých osmnácti letech kontroverzně vynechána z lyžařské nominace. O čtyři roky později v Pchjongčchangu už získala v paralelním obřím slalomu zlato v poslední sezoně, v níž výrazně závodila na prkně i během sezony. Na Hrách v roce 2022 už v Pekingu obhájila snowboardingové zlato, ačkoli v měsících před olympiádou závodila na prkně jen dvakrát.
Teď je znovu ve specifické situaci. Většinu závodní energie věnuje lyžování, zároveň ale při termínové kolizi se sjezdem zvolila pro úvod olympiády start na prkně. Důvody jsou jasné.
Tím zásadním zůstává touha Ledecké být vnímána jako unikátní sportovkyně rozkročená přes dva sněhové sporty. Kromě toho na loňském mistrovství světa, kde na prkně závodila po osmi letech, potvrdila svou dominanci a v olympijské disciplíně získala zlato po pouhých dvou snowboardingových závodech na začátku zimy. Soupeřky, včetně Japonky Cubaki Mikiové, která bez její přítomnosti sezoně vládla, převálcovala.
„Není mi jich líto, protože ony měly celou sezonu na snowboardu,“ hodnotila tehdy s úsměvem a chválila svého kouče Justina Reitera. „Na to, že má strašně málo dnů na snowboardu, mě Justin dokáže připravit tak, že sem můžu přijet, konkurovat těm holkám a dominovat.“
To je cíl i pro olympijskou zimu. V ní má Ledecká za sebou už tři lyžařské víkendy a před začátkem Her v severní Itálii plánuje ještě dva v Tarvisiu a v Crans Montaně. Snowboardu se však poctivě věnuje. Reiter s ní jezdí po lyžařských zastávkách Světového poháru a ve volných dnech pilují techniku i testují materiál.
„Máme to nastavené tak, že Ester a jejímu týmu nezasahujeme do jejich činnosti. Máme dohody, aby v sezoně objeli nějaké závody Světového poháru. Vzhledem k tomu, že to dlouho funguje, to necháváme všechno na nich, aby se rozhodovali, jak chtějí. Víme, že ona chce uspět a udělá pro to maximum,“ vysvětluje Miroslav Schimmer, předseda svazového úseku snowboardingu. „Servis, který od nás mají, co se týče vozidel, financí, to všechno běží. Jinak od nás nic nechtějí, jen je přihlašujeme na závody.“
Jediný snowboardový závod před startem Her čeká Ledeckou příští pátek v rakouském středisku Simonhöhe. Bude to pro ni generálka paralelního obřího slalomu na první olympijskou neděli v Livignu, kde bude mít šanci změnit sportovní historii.
Špička alpského snowboardingu je aktuálně vyrovnaná
Zatím patří mezi devítku snowboardistů, kteří na olympiádách získali dvě zlaté olympijské medaile. Tři na prkně vybojoval zatím jen fenomenální americký freestylista Shaun White. Showman, kterému se v začátcích kariéry kvůli zrzavé kštici přezdívalo Létající rajče, zvítězil na U-rampě v letech 2006, 2010 a pak v roce 2018. Ledecká se může stát prvním snowboardistou napříč pohlavími s třemi zlatými olympijskými medailemi v jedné disciplíně v nepřerušené řadě.
V Livignu se může o stejný kousek pokoušet i Američanka Chloe Kimová, která dvakrát za sebou vyhrála na U-rampě. Její start je však ohrožený kvůli nedávnému pádu v tréninku, při němž si vykloubila rameno. Ledecká bude mít navíc nabito jako první. Její závod se koná už v neděli 8. února. Finále ženské U-rampy je na programu až o čtyři dny později.
„Ester sice ještě nejela závod, ale co mám zprávy, teď čtrnáct dní intenzivně trénovali, což se nelíbí lyžařským trenérům,“ usmívá se Schimmer. „Simonhöhe ukáže. Ona se na to připraví, je to profesionál. Je radost dělat s takovými lidmi, kteří vědí, co chtějí.“
Špička alpského snowboardingu je aktuálně vyrovnaná. Pět závodů v olympijské disciplíně poznalo tři vítězky, mezi nimiž byly dvakrát Mikiová, dvakrát vedoucí žena Světového poháru – Rakušanka Sabine Payerová – a jednou Němka Ramona Hofmeisterová. Ta se fenomenálně vrátila minulý týden ve Scuolu po rychlé rekonvalescenci ze zranění, které utrpěla během přípravného období.
„U paralelního slalomu je důležitá kvalifikace. Její vítěz si vybírá trať, což je důležité nejenom kvůli podobě trati, ale i psychicky. A Ester to má zmáklé, kvalifikace většinou vyhrává,“ upozorňuje Schimmer.
V olympijské disciplíně vyhrála Ledecká kvalifikace v šesti závodech Světového poháru v řadě, naposledy v nich nezvítězila v březnu 2019 ve Scuolu. Mezi tím ovládla kvalifikace i na olympiádě v Pekingu i loňském mistrovství světa ve Svatém Mořici, kde získala zlaté medaile.
V aktuální sezoně září taky Zuzana Maděrová, která v pěti úvodních závodech zimy vždy postoupila do semifinále a dvakrát stála na stupních vítězů. Po výpadku ve Scuolu skončila v úterním paralelním slalomu v Bad Gasteinu ve čtvrtfinále. I Maděrová těží z rychlých časů v kvalifikacích a jejím snem je se s Ledeckou potkat ve finálové jízdě.
„Ježíš, to by bylo super!“ zasnila se Elsterová.
ZÁVODY LEDECKÉ NA PRKNĚ PŘED ZOH
|rok
|počet závodů
|2014
|6
|2018
|8
|2022
|2
|2026
|1*
* Plánovaný závod v Simonhöhe
ZÁVODY LEDECKÉ V SP
|sezona
|stupně vítězů
|vítězství
|2025/2026
|0
|0*
|2024/2025
|2
|1
|2023/2024
|4
|3
|2022/2023
|2
|2
|CELKEM
|9
|6
* aktuální stav
Nejúspěšnější snowboardisté na ZOH:
Tři zlaté medaile:
- Shaun White (USA), U-rampa (2006, 2010, 2018)
Dvě zlaté medaile:
- Jamie Andersonová (USA), slopestyle (2014 a 2018)
- Lindsey Jacobellisová (USA), snowboardcross jednotlivců a týmů (2022)
- Vic Wild (Rus.), paralelní slalom, paralelní obří slalom (2014)
- Chloe Kimová (USA), U-rampa (2018 a 2022)
- ESTER LEDECKÁ, paralelní obří slalom (2018 a 2022)
- Philipp Schoch (Švýc.), paralelní obří slalom (2002 a 2006)
- Seth Wescott (USA), snowboardcross (2006 a 2010)
- Pierre Vaultier (Fr.), snowboardcross (2014 a 2018)