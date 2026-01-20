Předplatné

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startují Češi?

Lucie Charvátová předává Jonáši Marečkovi
Lucie Charvátová předává Jonáši MarečkoviZdroj: Petr Slavík/Český biatlon
Jessica Jislová a Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným startem v Pokljuce
Stíhací závod SP v Norsku
Vítězslav Hornig během SP v Norsku
Michal Krčmář během SP v Norsku
Tereza Voborníková uzavřela sezonu osmým místem
Česká biatlonistka Markéta Davidová
Francouzská biatlonistka Jeanne Richardová
9
Fotogalerie
Otakar Plzák
ZOH 2026 Milano Cortina
Začít diskusi (0)

Zraky českých fanoušků se nebudou upírat jen na hokej či lyžování, ale také na biatlon, kde nás čeká silné zastoupení. První závod začíná 8. a poslední 21. února. Největší očekávání směřují k Markétě Davidové, které však zdravotní komplikace ovlivňuje i tuto sezonu. O cenné kovy se budou chtít poprat i Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Kompletní program biatlonu na zimních olympijských hrách a informace o našich reprezentantech naleznete v tomto článku.

BIATLON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026

KDY?

8. - 21. února 2026

KDE?

Anterselva

ČESKÁ NOMINACE

Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák (náhradníci Jonáš Mareček a Adam Václavík)

Ženy: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková (náhradnice Ilona Plecháčová, Heda Mikolášová)

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě

Biatlonisté okruh v Anterselvě velmi dobře znají ze světového poháru, kdy italský závod je tradiční baštou biatlonu.

Datum a čas

Disciplína

Výsledek

8. února (sobota), 14:05

Smíšená štafeta

 

10. února (pondělí), 13:30

Mužský individuální závod - 20 km

 

11. února (úterý), 14:15

Ženský individuální závod - 15 km

 

13. února (čtvrtek), 14:00

Mužský sprint - 10 km

 

14. února (pátek), 14:00

Ženský sprint - 7,5 km

 

15. února (sobota), 11:15

Stíhací závody - muži

 

15. února (sobota), 14:45

Stíhací závody - ženy

 

17. února (pondělí), 14:30

Mužská štafeta - 4 x 7,5 km

 

18. února (úterý), 14:45

Ženská štafeta - 4 x 6 km

 

20. února (čtvrtek), 14:15

Muži - hromadný start - 15 km

 

21. února (pátek), 14:15

Ženy - hromadný start - 12,5 km

 

Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>

Kdo z českých biatlonistů se představí na ZOH 2026?

Tým mužů se bude opírat o Michala Krčmáře, jenž si připíše čtvrtou a zřejmě poslední olympijskou účast. Nechybí ani Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska. Roli pátého muže zaujme Petr Hák, který nahradil Jonáše Marečka. 

S účastí Markéty Davidové na ZOH se počítá navzdory zdravotním potížím. Společně s ní jsou v nominaci Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová. Roli náhradnice budou plnit Ilona Plecháčová, která zastoupí Davidovou tento týden v Novém Městě, a Heda Mikolášová.

České biatlonové úspěchy na zimních olympijských hrách

Biatlon patří v České republice mezi oblíbené sporty a Češi dlouhodobě patří mezi špičku tohoto sportu. Poslední dobou je však patrný ústup z bývalých pozic.

RočníkUmístěníDisciplína
2018 (Pchjončchang)2. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)3. místo - Veronika Vítkovásprint na 7,5 km
2014 (Soči)2. místo - Ondřej Moravecstíhací závod na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startem na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravecsmíšená štafeta
2014 (Soči)3. místo - Jaroslav Soukupsprint na 10 km
2014 (Soči)3. místo - Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 km
2014 (Soči)3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíkováštafeta žen na 4x6 km

 

Program biatlonu v sezoně 2025/2026

DatumDestinaceZávody
29. 11. - 7. 12. 2025SP Östersundštafety, mix štafety, vytrvalostní, sprinty, stíhačky
12. - 14. 12. 2025SP Hochfilzensprint, stíhací závod, štafeta
18. - 21. 12. 2025SP Annecy-Le Grand Bornandsprint, stíhací závod, závod s hromadným startem
8. - 11. 1. 2026SP Oberhofsprint, smíšená štafeta, stíhací závod
14. - 18. 1. 2026SP Ruhpoldingsprint, štafeta, stíhací závod
22. - 25. 1. 2026SP Nové Město na Moravěkrátké individuály, mix štafety, hromadné starty
5. - 19. 2. 2022Zimní olympijské hry 2026 Anterselva
5. - 8. 3. 2026SP Kontiolahtivytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
12. - 15. 3. 2026SP Otepääsprinty, stíhačky, mix štafety
19. - 22. 3. 2026SP Oslosprinty, stíhačky, hromadné starty

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů