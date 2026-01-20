Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startují Češi?
Zraky českých fanoušků se nebudou upírat jen na hokej či lyžování, ale také na biatlon, kde nás čeká silné zastoupení. První závod začíná 8. a poslední 21. února. Největší očekávání směřují k Markétě Davidové, které však zdravotní komplikace ovlivňuje i tuto sezonu. O cenné kovy se budou chtít poprat i Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Kompletní program biatlonu na zimních olympijských hrách a informace o našich reprezentantech naleznete v tomto článku.
BIATLON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?
8. - 21. února 2026
KDE?
Anterselva
ČESKÁ NOMINACE
Muži: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák (náhradníci Jonáš Mareček a Adam Václavík)
Ženy: Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková (náhradnice Ilona Plecháčová, Heda Mikolášová)
Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě
Biatlonisté okruh v Anterselvě velmi dobře znají ze světového poháru, kdy italský závod je tradiční baštou biatlonu.
Datum a čas
Disciplína
Výsledek
8. února (sobota), 14:05
Smíšená štafeta
10. února (pondělí), 13:30
Mužský individuální závod - 20 km
11. února (úterý), 14:15
Ženský individuální závod - 15 km
13. února (čtvrtek), 14:00
Mužský sprint - 10 km
14. února (pátek), 14:00
Ženský sprint - 7,5 km
15. února (sobota), 11:15
Stíhací závody - muži
15. února (sobota), 14:45
Stíhací závody - ženy
17. února (pondělí), 14:30
Mužská štafeta - 4 x 7,5 km
18. února (úterý), 14:45
Ženská štafeta - 4 x 6 km
20. února (čtvrtek), 14:15
Muži - hromadný start - 15 km
21. února (pátek), 14:15
Ženy - hromadný start - 12,5 km
Kdo z českých biatlonistů se představí na ZOH 2026?
Tým mužů se bude opírat o Michala Krčmáře, jenž si připíše čtvrtou a zřejmě poslední olympijskou účast. Nechybí ani Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík a Tomáš Mikyska. Roli pátého muže zaujme Petr Hák, který nahradil Jonáše Marečka.
S účastí Markéty Davidové na ZOH se počítá navzdory zdravotním potížím. Společně s ní jsou v nominaci Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová. Roli náhradnice budou plnit Ilona Plecháčová, která zastoupí Davidovou tento týden v Novém Městě, a Heda Mikolášová.
České biatlonové úspěchy na zimních olympijských hrách
Biatlon patří v České republice mezi oblíbené sporty a Češi dlouhodobě patří mezi špičku tohoto sportu. Poslední dobou je však patrný ústup z bývalých pozic.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2018 (Pchjončchang)
|2. místo - Michal Krčmář
|sprint na 10 km
|2018 (Pchjončchang)
|3. místo - Veronika Vítková
|sprint na 7,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Ondřej Moravec
|stíhací závod na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|smíšená štafeta
|2014 (Soči)
|3. místo - Jaroslav Soukup
|sprint na 10 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíková
|štafeta žen na 4x6 km
Program biatlonu v sezoně 2025/2026
|Datum
|Destinace
|Závody
|29. 11. - 7. 12. 2025
|SP Östersund
|štafety, mix štafety, vytrvalostní, sprinty, stíhačky
|12. - 14. 12. 2025
|SP Hochfilzen
|sprint, stíhací závod, štafeta
|18. - 21. 12. 2025
|SP Annecy-Le Grand Bornand
|sprint, stíhací závod, závod s hromadným startem
|8. - 11. 1. 2026
|SP Oberhof
|sprint, smíšená štafeta, stíhací závod
|14. - 18. 1. 2026
|SP Ruhpolding
|sprint, štafeta, stíhací závod
|22. - 25. 1. 2026
|SP Nové Město na Moravě
|krátké individuály, mix štafety, hromadné starty
|5. - 19. 2. 2022
|Zimní olympijské hry 2026 Anterselva
|5. - 8. 3. 2026
|SP Kontiolahti
|vytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
|12. - 15. 3. 2026
|SP Otepää
|sprinty, stíhačky, mix štafety
|19. - 22. 3. 2026
|SP Oslo
|sprinty, stíhačky, hromadné starty