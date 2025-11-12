Tak vypadá česká olympijská kolekce: Kraťasy, svetry i odkaz na národního hrdinu
Zimní olympijské hry v Itálii se blíží nezadržitelným tempem. Součástí velkého sportovního svátku jsou tradičně i kolekce, ve kterých se účastníci na olympiádě představí. Jak vypadá ta česká? Její motivy vychází z pěti ornamentů vytvořených věhlasným umělcem a národním hrdinou Vojtěchem Preissigem. Dominují tmavě modrá, červená, zlatá a bílá barva.
Olympijská kolekce, kterou připravila česká společnost ALPINE PRO, vzdává poctu jednomu z nejvýznamnějších českých grafiků - Vojtěchu Preissigovi. Jeho tvorba, charakterizovaná originálním písmem a ornamentální kresbou, inspirovala akademického malíře Milana Jaroše při návrhu nové vizuální identity kolekce. Zajímavé je, že její součástí jsou i kraťasy podobné těm, které známe z hokeje. Nejdominantnějším kusem oblečení je pak svetr.
Podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala se návrháři inspirovali nejen italskou módou a olympiádou v Cortině 1956, ale také tradičním propojením sportu, kultury a umění.
Pět ornamentů inspirovaných Preissigovým písmem, které se staly motivem olympijské kolekce, symbolizuje nejen krásu detailu, ale i samotnou podstatu sportovního výkonu. Souhru drobných, často neviditelných prvků, které dohromady vytvářejí celek.