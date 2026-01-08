Předplatné

Program short tracku na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Japonská rychlubruslařka Sumire Kikučiová, vlevo vzadu Michaela Hrůzová na ZOH 2022 v Pekingu
Japonská rychlubruslařka Sumire Kikučiová, vlevo vzadu Michaela Hrůzová na ZOH 2022 v PekinguZdroj: Reuters
Shaoang Liu na poslední olympiádě vybojoval zlato pro Maďarsko
Japonská rychlubruslařka Sumire Kikučiová
Petra Vaňková bude ČR reprezentovat v závodě na 1500 metrů
Petra Vaňková bude ČR reprezentovat v závodě na 1500 metrů
5
Fotogalerie
Otakar Plzák
ZOH 2026 Milano Cortina
Začít diskusi (0)

Rychlobruslení na krátké dráze, to je ve zkratce short track. Na zimní olympiádě se pojede devět disciplín a celý program bude trvat od 10. do 20. února. Česko by měla reprezentovat pouze Petra Vaňková na trati 1500 metrů. Kompletní program, výsledky a další informace naleznete v článku. Program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

SHORT TRACK NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
KDY?10. - 20. února 2026
KDE?Milano Ice Skating Arena, Milán
ČESKÁ ÚČAST (předpoklad)Petra Vaňková

Program Short tracku na ZOH 2026 v Miláně

Datum a časDisciplínaVýsledky
10. 02., 12:56Štafeta 2 000 m - MIX (finále A) 
12. 02., 21:31500 m - ženy (finále A) 
12. 02., 21:431 000 m - muži (finále A) 
14. 02., 22:341 500 m - muži (finále A) 
16. 02., 12:421 000 m - ženy (finále A) 
18. 02., 20:59Štafeta 3 000 m - ženy (finále A) 
18. 02., 21:29500 m - muži (finále A) 
20. 02., 20:151 500 m - ženy (čtvrtfinále) 
20. 02., 21:001 500 m - ženy (semifinále) 
20. 02., 21:29Štafeta 5 000 m - muži (finále A) 
20. 02., 21:561 500 m - ženy (finále B) 
20. 02., 22:031 500 m - ženy (finále A) 

Česká nominace na short track na ZOH 2026

Jedinou zástupkyní naší země bude Petra Vaňková. Představí se v závodě na 1500 metrů. Jistotu kvalifikace si zajistila na SP v Gdaňsku, kde vybojovala skvělé 9. místo. Šestadvacetiletá závodnice by mohla útočit na umístění v první desítce. Už samotná účast je však velkým úspěchem.

Češi v short tracku na zimních olympijských hrách

Za největší olympijský úspěch platí šesté místo Kateřiny Novotné na ZOH v Turíně 2006. Žádný lepší výsledek čeští reprezentanti nezaznamenali. Michala Hrůzová obsadila konečné 14. místo na olympiádě v Pekingu. Nikdo další se výrazněji neprosadil. Na medaili tak Češi stále čekají.

Olympijské hryDisciplínaUmístění
Peking 20221500 metrůHrůzová 14. místo
Turín 2006500 mNovotná 6. místo

 

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů