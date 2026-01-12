Předplatné

Program akrobatického lyžování na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Otakar Plzák
ZOH 2026 Milano Cortina

Fanoušky akrobatického lyžování čeká celkem 15 disciplín tohoto odvětví. První závod odstartuje 7. února a olympijský program uzavřou akrobaté 21. února v italském středisku Livigno. Program, výsledky a nominaci naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>>

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?7. - 21. února 2026
KDE?Livigno
ČESKÁ ÚČASTMatyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novak, Diana Cholenská

Program akrobatického lyžování na ZOH 2026 v Livignu

Datum a časDisciplínaVýsledek
7.2., 10:30Slopestyle - ženy (kvalifikace) 
7.2., 14:00Slopestyle - muži (kvalifikace) 
9.2., 12:30Slopestyle - ženy (finále) 
10.2., 11:15
12.2., 10:00		Boule - muži (kvalifikace) 
10.2., 12:30Slopestyle - muži (finále) 
10.2., 14:15
11.2., 11:00		Boule - ženy (kvalifikace) 
11.2., 14:15Boule - ženy (finále) 
12.2., 12:15Boule - muži (finále) 
14.2., od 10:30Paralelní boule - ženy (finále) 
14.2., 19:30Big air - ženy (kvalifikace) 
15.2., od 10:30Paralelní boule - muži (finále) 
15.2., 19:30Big air - muži (kvalifikace) 
16.2., 19:30Big air - ženy (finále) 
17.2., 10:45Skoky - ženy (kvalifikace) 
17.2., 13:30Skoky - muži (kvalifikace) 
17.2., 19:30Big air - muži (finále) 
18.2., 11:30Skoky - ženy (finále) 
19.2., 10:30Halfpipe - muži (kvalifikace) 
19.2., 11:30Skoky - muži (finále) 
17.2., 13:00Halfpipe - ženy (kvalifikace) 
20.2., od 12:00Skikros - ženy (finále) 
20.2., 19:30Halfpipe - muži (finále) 
21.2., 10:45Skoky - MIX (finále) 
21.2., od 12:00Skikros - muži (finále) 
21.2., 19:30Halfpipe - ženy (finále) 

Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>>

Kdo z českých akrobatických lyžařů se představí na ZOH 2026?

Jistotu nominace mají zatím čtyři závodníci: Matyáš Kroupa (jízda v boulích), Adéla Měrková a Nicholas Novak (akrobatické skoky) a Diana Cholenská (skikros). O další místa bojují Daniel Paulus a Marek Gajdečka.

České medaile a úspěchy v akrobatickém lyžování na zimních olympijských hrách - Aleš Valenta

Jedinou medaili v akrobatickém lyžování dosud vybojoval Aleš Valenta na zimní olympiádě v Salt Lake City. Tehdy předvedl revoluční trojité salto s pěti vruty a získal zlato. O cenný kov pak o čtyři roky později neúspěšně usilovala i Nikola Sudová, která v jízdě v boulích na ZOH 2006 obsadila 6. místo.

RočníkUmístěníDisciplína
2002 (Salt Lake City)1. místo - Aleš Valentaskoky mužů

