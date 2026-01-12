Program akrobatického lyžování na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Fanoušky akrobatického lyžování čeká celkem 15 disciplín tohoto odvětví. První závod odstartuje 7. února a olympijský program uzavřou akrobaté 21. února v italském středisku Livigno. Program, výsledky a nominaci naleznete v tomto článku.
|AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|7. - 21. února 2026
|KDE?
|Livigno
|ČESKÁ ÚČAST
|Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novak, Diana Cholenská
Program akrobatického lyžování na ZOH 2026 v Livignu
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledek
|7.2., 10:30
|Slopestyle - ženy (kvalifikace)
|7.2., 14:00
|Slopestyle - muži (kvalifikace)
|9.2., 12:30
|Slopestyle - ženy (finále)
|10.2., 11:15
12.2., 10:00
|Boule - muži (kvalifikace)
|10.2., 12:30
|Slopestyle - muži (finále)
|10.2., 14:15
11.2., 11:00
|Boule - ženy (kvalifikace)
|11.2., 14:15
|Boule - ženy (finále)
|12.2., 12:15
|Boule - muži (finále)
|14.2., od 10:30
|Paralelní boule - ženy (finále)
|14.2., 19:30
|Big air - ženy (kvalifikace)
|15.2., od 10:30
|Paralelní boule - muži (finále)
|15.2., 19:30
|Big air - muži (kvalifikace)
|16.2., 19:30
|Big air - ženy (finále)
|17.2., 10:45
|Skoky - ženy (kvalifikace)
|17.2., 13:30
|Skoky - muži (kvalifikace)
|17.2., 19:30
|Big air - muži (finále)
|18.2., 11:30
|Skoky - ženy (finále)
|19.2., 10:30
|Halfpipe - muži (kvalifikace)
|19.2., 11:30
|Skoky - muži (finále)
|17.2., 13:00
|Halfpipe - ženy (kvalifikace)
|20.2., od 12:00
|Skikros - ženy (finále)
|20.2., 19:30
|Halfpipe - muži (finále)
|21.2., 10:45
|Skoky - MIX (finále)
|21.2., od 12:00
|Skikros - muži (finále)
|21.2., 19:30
|Halfpipe - ženy (finále)
Kdo z českých akrobatických lyžařů se představí na ZOH 2026?
Jistotu nominace mají zatím čtyři závodníci: Matyáš Kroupa (jízda v boulích), Adéla Měrková a Nicholas Novak (akrobatické skoky) a Diana Cholenská (skikros). O další místa bojují Daniel Paulus a Marek Gajdečka.
České medaile a úspěchy v akrobatickém lyžování na zimních olympijských hrách - Aleš Valenta
Jedinou medaili v akrobatickém lyžování dosud vybojoval Aleš Valenta na zimní olympiádě v Salt Lake City. Tehdy předvedl revoluční trojité salto s pěti vruty a získal zlato. O cenný kov pak o čtyři roky později neúspěšně usilovala i Nikola Sudová, která v jízdě v boulích na ZOH 2006 obsadila 6. místo.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2002 (Salt Lake City)
|1. místo - Aleš Valenta
|skoky mužů