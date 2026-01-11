Předplatné

Tragédie před olympiádou! V mrazivé Cortině zemřel před stadionem hlídač (†55)

Zdroj: ČTK / AP / Luca Bruno
Cortina d&#39;Ampezzo
Logo olympiády v Itálii
ČTK, iSport.cz
ZOH 2026 Milano Cortina
Během mrazivé noci zemřel ve čtvrtek na staveništi před olympijským stadionem v Cortině d'Ampezzo hlídač. O smrti pětapadesátiletého muže dnes informovaly italské úřady. Vicepremiér Matteo Salvini vyzval k důkladnému vyšetření okolností smrti.

Podle agentury AP klesly v inkriminovanou noc teploty v horském středisku na minus 12 stupňů Celsia. Představitelé Cortiny uvedli, že jsou smrtí hlídače hluboce zarmouceni a znepokojeni.

Olympijské hry začnou 6. února. Cortina bude hostit soutěže v curlingu, jízdě na bobech, saních a skeletonu a závody žen v alpském lyžování.

