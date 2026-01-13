Program krasobruslení na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Krasobruslařský program startuje už 6. února, na poslední disciplínu si fanoušci počkají do 19. února. V Miláně nebudou chybět ani Češi, v soutěži tanečních párů máme hned dvě želízka v ohni. Všechny podstatné informace o krasobruslení na ZOH 2026 najdete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|KRASOBRUSLENÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|6. - 19. února 2026
|KDE?
|Milano Ice Skating Arena, Assago
|ČESKÁ ÚČAST
|Natálie Taschlerová a Filip Taschler, Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek
Program krasobruslení na ZOH 2026 v Milanu
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledek
|6.2., 9:55
|Týmy - taneční páry (RT)
|6.2., 11:35
|Týmy - sportovní dvojice (KP)
|6.2., 13:35
|Týmy - ženy (KP)
|7.2., 19:45
|Týmy - muži (KP)
|7.2., 22:05
|Týmy - taneční páry (VJ)
|8.2., 19:30
|Týmy - sportovní dvojice (VJ)
|8.2., 20:45
|Týmy - ženy (VJ)
|8.2., 21:55
|Týmy - muži (VJ)
|9.2., 19:20
|Taneční páry - rytmický tanec
|10.2., 18:30
|Muži - krátký program
|11.2., 19:30
|Taneční páry - volná jízda
|13.2., 19:00
|Muži - volná jízda
|15.2., 19:45
|Sportovní dvojice - krátký program
|16.2., 20:00
|Sportovní dvojice - volná jízda
|17.2., 18:45
|Ženy - krátký program
|19.2., 19:00
|Ženy - volná jízda
Kompletní program ZOH 2026 v Milaně a Cortinu >>>
Česká nominace krasobruslení na ZOH 2026?
Na olympiádu se podívají hned dva české sourozenecké páry – Natálie Taschlerová s Filipem Taschlerem a Kateřina Mrázková s Danielem Mrázkem. Obě dvojice pomýšlí na umístění v elitní desítce.
České a československé medaile v krasobruslení na zimních olmypijských hrách
Dosavadní úspěchy v krasobruslení se vztahují pouze k éře Československa. První medaile přišla v roce 1960, kdy svou životní jízdu zajel Karol Divín. V roce 1968 získala teprve osmnáctiletá Hana Mašková senzační bronz. O čtyři roky později přišlo konečně zlato, o které se postaral legendární Ondrej Nepela.
V roce 1984 se do dějin zapsal Jozef Sabovčík. Jako první na světě předvedl čtverný skok, díky čemuž vybojoval bronzovou medaili na olympiádě v Sarajevu. Petr Barna pak v roce 1992 přidal další bronz a zůstává posledním, kdo z krasobruslení pod pěti kruhy přivezl cenný kov.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|1992
|3. místo - Petr Barna
|VJ mužů
|1984
|3. místo - Jozef Sabovčík
|VJ mužů
|1972
|1. místo - Ondrej Nepela
|VJ mužů
|1968
|3. místo - Hana Mašková
|VJ žen
|1960
|2. místo - Karol Divín
|VJ mužů