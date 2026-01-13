Předplatné

Program krasobruslení na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Kateřina před rytmickým tancem řešila problém s kostýmem.
Kateřina před rytmickým tancem řešila problém s kostýmem.Zdroj: čtk/Charles Krupa
Natálie a Filip Taschlerovi předvedli životní jízdu a na MS skončili na 8. místě
Natálie a Filip Taschlerovi předvedli životní jízdu a na MS skončili na 8. místě
Natálie a Filip Taschlerovi předvedli životní jízdu a na MS skončili na 8. místě
Natálie a Filip Taschlerovi předvedli životní jízdu a na MS skončili na 8. místě
Sourozenci Mrázkovi aktuálně trénují v České Lípě, jinak žijí v Itálii
Sourozenci Mrázkovi aktuálně trénují v České Lípě, jinak žijí v Itálii
Sourozenci Mrázkovi aktuálně trénují v České Lípě, jinak žijí v Itálii
Krasobruslařský program startuje už 6. února, na poslední disciplínu si fanoušci počkají do 19. února. V Miláně nebudou chybět ani Češi, v soutěži tanečních párů máme hned dvě želízka v ohni. Všechny podstatné informace o krasobruslení na ZOH 2026 najdete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

KRASOBRUSLENÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?6. - 19. února 2026
KDE?Milano Ice Skating Arena, Assago
ČESKÁ ÚČASTNatálie Taschlerová a Filip Taschler, Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek

Program krasobruslení na ZOH 2026 v Milanu

Datum a časDisciplínaVýsledek
6.2., 9:55Týmy - taneční páry (RT) 
6.2., 11:35Týmy - sportovní dvojice (KP) 
6.2., 13:35Týmy - ženy (KP) 
7.2., 19:45Týmy - muži (KP) 
7.2., 22:05Týmy - taneční páry (VJ) 
8.2., 19:30Týmy - sportovní dvojice (VJ) 
8.2., 20:45Týmy - ženy (VJ) 
8.2., 21:55Týmy - muži (VJ) 
9.2., 19:20Taneční páry - rytmický tanec 
10.2., 18:30Muži - krátký program 
11.2., 19:30Taneční páry - volná jízda 
13.2., 19:00Muži - volná jízda 
15.2., 19:45Sportovní dvojice - krátký program 
16.2., 20:00Sportovní dvojice - volná jízda 
17.2., 18:45Ženy - krátký program 
19.2., 19:00Ženy - volná jízda 

Česká nominace krasobruslení na ZOH 2026?

Na olympiádu se podívají hned dva české sourozenecké páry – Natálie Taschlerová s Filipem Taschlerem a Kateřina Mrázková s Danielem Mrázkem. Obě dvojice pomýšlí na umístění v elitní desítce.

České a československé medaile v krasobruslení na zimních olmypijských hrách

Dosavadní úspěchy v krasobruslení se vztahují pouze k éře Československa. První medaile přišla v roce 1960, kdy svou životní jízdu zajel Karol Divín. V roce 1968 získala teprve osmnáctiletá Hana Mašková senzační bronz. O čtyři roky později přišlo konečně zlato, o které se postaral legendární Ondrej Nepela.

V roce 1984 se do dějin zapsal Jozef Sabovčík. Jako první na světě předvedl čtverný skok, díky čemuž vybojoval bronzovou medaili na olympiádě v Sarajevu. Petr Barna pak v roce 1992 přidal další bronz a zůstává posledním, kdo z krasobruslení pod pěti kruhy přivezl cenný kov.

RočníkUmístěníDisciplína
19923. místo - Petr BarnaVJ mužů
19843. místo - Jozef SabovčíkVJ mužů
19721. místo - Ondrej NepelaVJ mužů
19683. místo - Hana MaškováVJ žen
19602. místo - Karol DivínVJ mužů

