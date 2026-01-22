Česká nominace na ZOH: Potomci legend i krev z venku. Nejede bronzový hrdina
Pověst Česka jako velmoci zimních sportů potvrzuje nominace na olympijské hry v severní Itálii. Plénum Českého olympijského výboru schválilo výpravu 113 sportovců, což je vyrovnaný rekord minulých Her v Pekingu. Slavnostní zahájení proběhne už za patnáct dní, 6. února, na fotbalovém stadionu San Siro v Miláně. Co všechno potřebujete o sestavě českých hrdinů vědět? Kompletní program ZOH 2026 ZDE>>>
VÍC NEŽ V PAŘÍŽI
Český tým je o dva sportovce větší než reprezentace, která vyrazila v roce 2024 na letní Hry do Paříže. Můžou za to především dva hokejové týmy. Dvě družstva, smíšené a mužské, má ale i curling. Nominaci Češi získali ve třinácti sportech. „Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu. Je škoda, že se nepodařila kvalifikace bobistům, kteří byli vždy tradiční součástí týmu,” hodnotil šéf mise Martin Doktor. „A je zajímavé, že máme vyrovnaný počet sportovkyň a sportovců.”
TŘI GRÁCIE
Snowboardkrosařka Eva Adamczyková po mateřské pauze neměla na kvalifikaci moc času, vše ale zvládla během pouhých tří závodů v začátku zimy. Na olympiádu se chystá po osmi letech a naposledy se tak v české výpravě sejde velká trojka sněhových a ledových královen. Sama Adamczyková má už dvě olympijské medaile ze Soči a Pchjongčchangu. Ester Ledecká se znovu pokusí uspět v alpském lyžování i alpském snowboardingu a rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, trojnásobnou olympijskou šampionku, čekají poslední závody kariéry. Dvacet let po její olympijské premiéře na Hrách v Turíně.
FORMA ZE STUPŇŮ
Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek si s sebou poveze vzpomínky na dvě předvánoční vítězství v závodech Světového poháru – na desítce v Heerenvenu a pětce v Hamaru. Už na začátku sezony byl druhý na pětce v Salt Lake City. Z ME v Polsku se nedávno vrátila Nikola Zdráhalová jako šampionka na kilometru a stříbrná na 1500 metrů. Lyžař Jan Zabystřan na konci roku šokoval triumfem v super-G ve Val Gardeně a minulý víkend byla v Tarvisiu třetí i Ester Ledecká. Tu čeká první závod sezony na prkně až v pátek, dvakrát na bedně ale už byla Zuzana Maděrová. A dvakrát se na stupně dostala i skeletonistka Anna Fernstädtová.
POTOMCI SLAVNÝCH
Před dvaceti lety v Turíně vybojoval běžec na lyžích Lukáš Bauer svou první olympijskou medaili, tentokrát bude moci sledovat svého syna Matyáše, který se do běžkařského týmu poprvé nominoval. „Já se těším hodně, pojedu se tam i na tři dny podívat,“ usmívá se Bauer. Do biatlonového týmu se z IBU Cupu prosadil Petr Hák, loni dvojnásobný medailista z juniorského MS. Jeho rodiče Zdeněk a Eva nastřádali dohromady pět olympijských účastí a maminka je i mistryní světa ze štafety. Někdejší skikrosový král Tomáš Kraus je hrdý na svou osmnáctiletou dceru Lucii. Ještě před pár lety hrála i volejbal, ale vydržela u rodinného sportu a v Livignu osvěží freestylový tým.
TŘICET LET ROZDÍLU
Právě skikrosařka Lucie Krausová je v osmnácti letech taky benjamínkem výpravy. Zkušených bardů je v týmu pár, včetně osmatřicetileté Sáblíkové či čtyřicetiletého hokejového šikuly Romana Červenky. Nejstarším členem výpravy je však osmačtyřicetiletý curler Radek Boháč. Je náhradníkem mužského týmu, který se na Hry dostal poprvé. Z Her v roce 2006 má Sáblíková v sestavě jednoho parťáka. Dnes šestatřicetiletý skokan na lyžích Roman Koudelka tehdy skákal jako předskokan. O čtyři roky později už Koudelka závodil ve Vancouveru a chystá se na svou pátou olympiádu, stejně jako sáňkař Ondřej Hyman. Sáblíková bude na Hry už pošesté, čímž posune historický rekord.
KDO NEJEDE
Největší pozornost logicky vzbudila nominace hokejového národního týmu mužů, z níž trenér Radim Rulík vynechal Filipa Chytila či Adama Klapku. V biatlonovém boji zůstal pod čárou Jonáš Mareček. A mimo nominaci je bohužel taky krasobruslař Georgii Reshtenko, který si před několika dny přivezl bronzovou medaili z ME v Sheffieldu. V kvalifikaci mu pár bodů scházelo. „Škoda, že tam nebudu s týmem, ale bude ta příští,“ říká rodilý Rus.
SÍLA KRVE
Anna Fernstädtová, která má německého tatínka, je na forhontu reprezentantů, kteří přinášejí zahraniční nádech. Skeletonistka už závodila za Česko před čtyřmi lety v Pekingu. Běžci na lyžích nominovali Mikea Ophoffa, který se prosadil po studiu na univerzitě na Aljašce a osvědčil se na nedávném SP v Oberhofu. Další běžkařka Anna Marie Jaklová pochází z lyžařské rodiny, která se vydala do světa a přes USA a Austrálii zakotvila v Kanadě. Akrobatický skokan Nicholas Novak je synem českých emigrantů, vyrůstal v Americe, v poslední době mu pomáhá olympijský šampion Aleš Valenta. A to se na monobobu nakonec nekvalifikovala naturalizovaná Slovenka Patrícia Tajcnárová, pravnučka hokejového mistra světa Rudolfa Tajcnára.
HVĚZDY I AMATÉŘI
Spolu s Davidem Pastrňákem nebo Martinem Nečasem, superhvězdami hokejové NHL, budou v jednom týmu i borci, kteří si sportem na živobytí nevydělávají. Největší kontrast nabízí curlingová výprava, která obsahuje smíšený pár studentů Víta Chabičkovského a Julii Zelingrovou a mužský tým, v kterém se sešli bankéř, advokát, obchoďák a dva zaměstnanci cestovky. „Snažím se být spolupracovníkem ženy, která vede cestovní agenturu. My všichni bojujeme trošičku s časem, který můžeme věnovat sportu,“ vysvětluje Radek Boháč, nejstarší člen olympijského týmu. Biatlonistka Tereza Vinklárková už pracuje jako šéfka klubu KB Střelka Brno a na olympiádu se probojovala z akademického týmu.
NEJEN MILÁN A CORTINA
Pořadatelé sice olympijské hry promují přes Milán a Cortinu d´Ampezzo, soutěže ale budou rozesety přes celou severní Itálii. V Miláně se odehrají hokejové turnaje, budou zde závodit rychlobruslaři a krasobruslaři a odehraje se zde zahajovací ceremoniál. Livigno se stane rájem freestylového lyžování i snowboardingu. Alpští lyžaři pojedou na slavném ledovém kopci Stelvio v Bormiu, lyžařky v čele s Ester Ledeckou ale čeká podobně známá sjezdovka Olympia delle Tofane v Cortině. Tam vyrostlo i nové ledové koryto pro boby a sáně a odehrají se zde curlingové turnaje. Biatlonisti pojedou v klasickém středisku v Anterselvě, klasičtí lyžaři ve Val di Fiemme. A závěrečný ceremoniál uvidí antický amfiteátr ve Veroně.
Kompletní olympijská nominace
Akrobatické lyžování: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus.
Alpské lyžování: Martina Dubovská, Ester Ledecká, Marek Müller, Alena Labaštová, Barbora Nováková, Jan Zabystřan.
Běh na lyžích: Barbora Antošová, Matyáš Bauer, Tereza Beranová, Ondřej Černý, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Michal Novák, Mike Ophoff, Sandra Schützová, Jiří Tuž.
Biatlon: Markéta Davidová, Petr Hák, Vítězslav Hornig, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková.
Curling: Radek Boháč, Marek Černovský, Vít Chabičovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, Julie Zelingrová.
Krasobruslení: Daniel Mrázek, Kateřina Mrázková, Filip Taschler, Natálie Taschlerová.
Hokej – muži: Roman Červenka, Lukáš Dostál, Radek Faksa, Jakub Flek, Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, David Kämpf, Ondřej Kaše, Michal Kempný, Dominik Kubalík, Tomáš Kundrátek, Martin Nečas, Ondřej Palát, David Pastrňák, Jan Rutta, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Radim Šimek, David Špaček, David Tomášek, Jiří Ticháček, Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Pavel Zacha.
Hokej – ženy: Sára Čajanová, Michaela Hesová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Daniela Pejšová, Julie Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Klára Seroiszková, Adéla Šapovalivová, Aneta Tejralová, Andrea Trnková, Tereza Vanišová, Linda Vocetková.
Rychlobruslení: Metoděj Jílek, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová.
Saně: Ondřej Hyman.
Severská kombinace: Jiří Konvalinka, Jan Vytrval.
Short Track: Petra Vaňková.
Skeleton: Anna Fernstädtová.
Skoky na lyžích: Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Roman Koudelka, Klára Ulrichová.
Snowboarding: Eva Adamczyková, Radek Houser, Jakub Hroneš, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura, Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik, Laura Záveská.