Modlitby pro Davidovou. V nominaci na ZOH nechybí, ale… Kejval: Pro mě je to trošku šok
Český olympijský tým bude se 113 členy patřit na zimní olympiádě v Miláně a italských horách k největším. České fanoušky pobaví dva hokejové i curlingové týmy, poslední společná show tří sněhových a ledových královen. V nominaci je i zraněná biatlonová šampionka Markéta Davidová, její situace je ale stále nejasná. „Když to půjde, tak to půjde. Když ne, a mělo by to pro ni být jakékoli riziko, tak by byl nesmysl, aby to podstupovala,“ uvedl šéf mise Martin Doktor. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Hrana osudu je ve dnech před startem zimní olympiády pro jednu z českých hvězd tradičně naostřená na maximální míru.
V roce 2014 se o tom nemluvilo, v zákulisí ale Ester Ledecká bojovala s vyhřezlou ploténkou a krutými bolestmi, které ohrožovaly její start na Hrách v Soči. STR z děsivých problémů vyvázla s šestým a sedmým místem na snowboardu a kariéru zachránila díky pravidelnému cvičení.
O čtyři roky později bojovala s bolestmi zad rychlobruslařka Martina Sáblíková, aby v jedné ze svých nejtěžších sezon na Hrách v Pchjongčchangu vydřela senzační stříbro v závodě na 5000 metrů.
Začátkem roku 2022 si snowboardkrosařka Eva Adamczyková malovala rychlý návrat po zlomenině obou kotníků, ale pro olympiádu v Pekingu to byla mission impossible.
A teď, uprostřed biatlonového svátku v Novém Městě na Moravě, kde se ve čtvrtek rozjel poslední víkend Světového poháru před Hrami v severní Itálii, fanoušci čekají na zprávy o stavu biatlonistky Markéty Davidové. Stav jejich na jaře operovaných zad se zhoršil natolik, že minulý týden nezávodila v Ruhpoldingu a nezávodí ani na Vysočině.
Článek pokračuje pod grafikou
„Pro mě je to trošku šok, protože jsem měl zprávy ze zákulisí, že se situace přes léto vyřešila, že je to dobré, že se Markéta může vrátit do plnohodnotného tréninku,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Ta situace je teď nepříjemná. Zvlášť, když se budeme dívat na naše medailové šance. Ženská štafeta byla možná z biatlonu největší naděje na medaili. Snažíme se o absolutně nejlepší podmínky, jaké jsou možné v rámci lékařského zabezpečení. Budeme se snažit Markétě maximálně vyjít vstříc.“
Jméno Markéty Davidové zářilo mezi 113 sportovci, které pro blížící se zimní Hry ve čtvrtek v Míčovně Pražského hradu schválilo Plénum ČOV.
Za běžných okolností by se v pátek ve Vysočina Areně chystala na zkrácený vytrvalostní závod, užívala si atmosféry a nabírala sílu během posledních závodů před startem olympiády. Zatím ale bojuje v zákulisí.
„Já nemám tolik informací. Já jsem sice Doktor, ale od narození ne medicíny,“ říká šéf české mise s hořkým úsměvem. „Vím, že se o ni stará tým špičkových odborníků, lepší péči mít nemůže.“
Doktor o Ledecké: Nikdo nejsme v její kůži
Nominace je daná. Pro případ špatných zpráv ovšem existuje varianta, v níž by Davidovou ještě v týmu pro olympijskou Anterselvu mohla nahradit jedna z nahlášených náhradnic, jimiž jsou Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová.
„Je na to institut Late athlete replacement, což je speciální proces, který se zahájí v momentě, kdy se sportovec zraní a může být dle pravidel nahrazen někým dalším,“ vysvětluje Doktor. „My jako NOV musíme podat návrh. Musí s tím souhlasit organizační výbor, musí s tím souhlasit příslušná mezinárodní sportovní federace a musí s tím souhlasit MOV. Musí to být na základě medicínského důvodu s potvrzením od lékaře.“
I bez Davidové dva týdny před startem Her jede český zimní super víkend. V Novém Městě na Moravě se ve čtvrtek rozjel biatlonový Světový pohár. Ve Špindlerově Mlýně už v areálu Svatý Petr trénují lyžařské hvězdy, které o víkendu čeká olympijská generálka technických disciplín.
„Zatím není čas pro odpočinek, už se připravujeme na víkend ve Špindlerově Mlýně,“ napsala na svůj Instagram slavná Američanka Mikaela Shiffrinová, přičemž město krkonošského střediska uvedla v anglickém vzkazu se správnou českou diakritikou.
Ester Ledeckou, další velké jméno české olympijské výpravy, v pátek v rakouském Simonhöhe čeká první snowboardový závod sezony (12:50, PP ČT sport). Zatím stále není jisté, jestli se odhodlá k nevídanému dobrodružství a na olympiádě před startem snowboardového závodu v Livignu odjede lyžařský trénink v Cortině d´Ampezzo pro případ, že by se termínová kolize se sjezdem vyřešila odkladem lyžařského závodu pro špatné počasí.
„Kdybych já byl v její kůži, tak bych to asi neudělal. Jenže nikdo nejsme v její kůži a víme, že ona je výjimečná a celý ten tým pracuje velmi pragmaticky. Věřím, že si to vyhodnotí, aby to bylo nejlepší pro výsledek. Finální program bude na jejím týmu,“ řekl Doktor.