Sáblíková: Pořád slýchávám, že nemám končit. Řekla, proč odmítla nést vlajku na zahájení
Ikona českého i světového rychlobruslení Martina Sáblíková vyrazila do dějiště zimních Her, Milána. Na Letiště Václava Havla dorazila osmatřicetiletá závodnice ve skvělém rozmaru po boku partnerky Nikoly Zdráhalové a další naděje Metoděje Jílka. V rozhovoru s novináři pak popsala emoce, jak se vypořádává s nervozitou z posledního představení na olympiádě. Vysvětlila také, proč odmítla post vlajkonošky na slavnostním zahájení.
S jakými pocity vyrážíte na olympiádu?
„Samozřejmě se hrozně těším, asi jako každý sportovec, který tam míří. Uvidíme, jaké to tam bude.“
Už na vás doléhá, že to bude vaše poslední představení pod pěti kruhy?
„Asi bych kecala, kdybych vám tvrdila, že ne. Doléhá to hodně, a to popravdě po celou sezonu.“
Jak jste se cítila při posledních trénincích?
„Na ledě jsem se v posledním týdnu cítila docela dobře. Uvidíme, jaké to bude, až dorazím do Milána. Není tam úplně klasický led, na který jsme běžně zvyklí, takže jsem celkem zvědavá, jaký to bude pocit, až se na něj poprvé postavím. Tamní hala je pro všechny velká neznámá. Vůbec nevíme, do čeho jdeme. Vše zjistíme po prvním či druhém tréninku, kdy uvidíme, jaké máme časy. Možná budeme měnit kolébku na bruslích.“
Už víte, jaký máte po příletu program?
„Přesný program zatím ne. Ubytujeme se, zařídíme si akreditace a uvidíme, jak to bude probíhat dál. Bohužel se nezúčastním zahájení, protože hned druhý den startuji. S těžkým srdcem jsem musela odmítnout nesení vlajky. Kdybych měla pak aspoň dva volné dny, určitě bych nikdy neodmítla. Druhý den ale jedu a chci jít na led s tím, že jsem pro to udělala všechno.“
Bude těžké nastoupit, odjet a loučit se
Jaké cíle jste si vytyčila?
„Je to pro mě hrozně složité. Jedu podat výkon, se kterým budu moct být spokojená. Bude velice těžké nastoupit, odjet závod a přitom se loučit. Na druhou stranu je pravda, že kdyby to bylo jednoduché, tolik by mě to nebavilo. Důležité bude, jak se budu cítit při nástupu na startovní čáru. Pokud to na mě dolehne hodně, výkon tím asi ovlivněný bude. Chci projet cílem s pocitem, že jsem to dnes byla já. Pak budu spokojená.“
Přiblížila byste, jak si takříkajíc nastavujete hlavu?
„Na to se snažím přijít celou tuto sezonu a zatím se mi to moc nedaří. Poslední závod sice nebyl špatný, ale musím se víc soustředit sama na sebe a na výkon. Symbolika olympijských kruhů mi bude ustavičně připomínat, kde jsem. To z hlavy jen tak nevymažu.“
Jaká slova podpory vás před odjezdem nejvíce potěšila?
„Ještě pořád slýchávám, že nemám končit. (směje se) Nejvíce mi ale lidé říkají, ať si to hlavně užiju a že nemám komu co dokazovat, což je hrozně těžké. Nejvíc chci totiž vždycky něco dokazovat sama sobě. Od toho se oprostit nejde.“
Rekapitulujete si často svou kariéru?
„Ano, hodně často. Lidé mi taky posílají spoustu videí a fotek, takže je těžké se tomu ubránit.“ (směje se)
Berete si Metoděje Jílka tak trochu pod svá křídla? Přeci jen zažije olympiádu poprvé.
„Řekla bych, že Mety je na svůj věk (19 let) natolik vyspělý a zkušený, že pod křídla brát nepotřebuje. Když ale bude cokoli potřebovat, samozřejmě tam pro něj budu.“