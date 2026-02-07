Jílek hlásí: Chci ukázat, co ve mně je! Čím byla jeho příprava před ZOH specifická?
Bronzový medailista z loňského mistrovství světa se stal díky výkonům v této sezoně jedním z velkých českých aspirantů na cenné kovy. Třikrát triumfoval v závodech Světového poháru - nejprve na 10.000 metrů v Heerenveenu, poté na poloviční trati v Hamaru a nakonec i v Inzellu v závodě s hromadným startem. Na olympiádě pojede vedle pětky, desítky a masáku ještě závod na 1500 metrů. Co by udělal v případě výhry na ZOH, má nějaké rituály a co ho bude v dějišti Her nejvíce zajímat?
Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?
„Když kolečkový rychlobruslař Bart Swings vyhrál v roce 2022 závod s hromadným startem. Nebo jak Martina (Sáblíková) vyhrávala medaile, což bylo taky super.“
První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?
„Pizza, těstoviny, Koloseum, olympiáda 2026 a moře.“
Moje zkušenost s Itálií?
„Zkušeností mám dost. Když jsem ještě závodil na kolečkách, jezdil jsem tam na soustředění. Nebo lyžovat do Livigna. Procestoval jsem ji hodně. Super jídlo, milí lidé, hezké prostředí.“
Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?
„To by byl právě zase ten belgický šampion Swings.“
Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?
„Určitě jich bylo hodně i na české scéně. Řeknu Martinu Sáblíkovou a Ester Ledeckou.“
Co mě bude nejvíc zajímat po příletu na ZOH?
„Asi jaký budu mít pokoj, jestli bude dobrá postel, na níž se dobře spí. Pak se těším na jídelnu. A bude mě zajímat, jaká je posilovna.“
Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?
„Brusle, kombinéza. Energetické tyčinky a gely.“
Moje novinka v přípravě na ZOH?
„Celá příprava byla specifická kvůli olympiádě. V létě jsem vynechal sezonu na kolečkách. Na nich jsem skoro nezávodil.“
Můj osvědčený rituál?
„Žádný nemám.“
Co chci na ZOH dokázat?
„Chci dokázat, že jsem trénink nepodcenil, a chci ukázat, co ve mně je.“
Co bych udělal, kdybych olympiádu vyhrál?
„Nad tím jsem nepřemýšlel. Asi bych prostě šel na vyhlášení vítězů.“