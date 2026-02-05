Jílek rozjíždí YouTube kanál. V prvním díle ukázal přípravu na olympiádu a vaření
Metoděj Jílek může na ZOH 2026 rozepsat další úspěšnou kapitolu českého sportu pod pěti kruhy. V 19 letech jeho hvězda stoupá. Když už se ho zeptají, kdo je pro něj inspirací, často vysouká jméno slovinské cyklistické ikony Tadeje Pogačare, který toho ze svého života s příznivci sdílí poměrně hodně. Jílek teď sám jde fanouškům naproti, rozjíždí vlastní kanál na YouTube, kde už přidal první video o přípravě na olympijské hry. Kompletní program ZOH ZDE>>>
Doba si to žádá. Sociální sítě jsou trendem a zejména mladší ročníky na nich hledají takřka vše. Mnozí sportovci jsou tak docela logicky aktivní v tomto online prostoru. Metoděj Jílek se rozhodl, že nechá fanoušky o něco víc nakouknout do přípravy právě na olympijské hry.
Před svým premiérovým startem pod pěti kruhy se nebál hovořit o tom, jak důkladně se na olympiádu připravuje a co jí obětoval. V prvním vlogu na svém YouTube kanále nechává nahlédnout pod pokličku svého tréninku, kdy není vždy všechno růžové. „Bylo to hodně špatný, ale já to čekal. Necítil jsem se dobře celý den. Připadal jsem si jak cihla,“ promlouvá ke svému trenérovi Kalonu Dobbinovi.
Jílek ale ve vlogu ukazuje také brusle a jak o ně pečovat. Zároveň předvedl i kulinářské umění. „Za žádných podmínek nezalévejte těstoviny studenou vodou,“ nabádá při vaření večeře celému týmu. Před olympiádou se podělil také o záběry z poslední zastávky SP v německém Inzellu, kde zároveň často trénuje.
+