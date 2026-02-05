Přijde mi, že se ploužím... Sáblíková o těžkém loučení, emocích i vzkazu od Čecha
PŘÍMO Z ITÁLIE | Poznává, jak těžké je sportovní loučení. Martina Sáblíková (38), rychlobruslařská legenda, si stoupla před novináře a z tváře a slov bylo patrné dojetí, obavy i sentiment. „Uvidíme, jestli se sesypu, nebo ne,“ pousmála se trojnásobná olympijská vítězka, která kroužení po ledě povýšila na jeden z národních sportů. Jsou to pro ni šesté Hry. „Určitě poslední,“ přikývla na začátku rozhovoru. Do akce jde v sobotu, kdy pojede tři kilometry. Rozloučí se každopádně jako sportovní královna. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
S čepicí hluboko zaraženou těsně nad oči nejdřív odpovídala skupince českých reportérů, na akreditaci měla spoustu odznáčků. Právě i jejich výměna během Her patří k tradičnímu koloritu. Potom ještě pózovala před olympijskými kruhy. Letos naposledy.
Co to s vámi dělá?
„Já to srovnávám s předešlými olympiádami, a říkám si, kde to jak vypadalo. Ve čtvrtek máme po dlouhé době hezky, svítí sluníčko, takže se z něj hrozně šklebím. Pochopitelně myslím na to, že se blíží konec. Snažím se nekoncentrovat na to, že mě čekají poslední závody na Hrách, ale je to těžký.“
Kluziště je netradičně postavené na výstavišti. Co říkáte na kvalitu ledu, který je položený na dřevě?
„Pro mě bylo nejhorší zvyknout si na zvuky, které to vydává, je to něco jiného. Led je měkčí, nevydrží tak dlouho, takže doprostřed závodů mezi rozjížďky zařadili přestávku na jeho úpravu. Což nebývá zvykem.“
Hokejisté to komentovali, že je to dutý zvuk jako na rybníku. Vnímáte to podobně?
„Ano. Já nemám starty tak intenzivní, ale u sprinterů to bude, myslím, docela hukot. Pro mě bylo nejdůležitější, abych si při trénincích zvykla na to, jak je led tvrdý a na ty zvuky.“
Opět se nedostanete na slavnostní zahájení, protože je den před závodem. Mrzí vás to?
„Hodně. Škoda že se to jednou aspoň neposunulo. Protože já bych opravdu nikdy neodmítla jít. Byla by to pro mě obrovská čest, ale bohužel.“
Jdu se prát sama se sebou
Vlajku ponese David Pastrňák, jak sledujete jeho kariéru v NHL?
„Je totální legenda, jsem hrozně ráda, že ho uvidím, já jsem ho vlastně ještě nikdy nepotkala naživo. Těším se, že se snad půjdu podívat na nějaký zápas. Je fajn, že přiletí dřív než ostatní hráči z NHL, tak možná bude čas ho poznat trochu jinak, než když sem potom nakluše pětadvacet dalších hokejistů.“
Hlasovala jste pro něj, aby vlajku nesl on?
„To je tajný. Ale hlasovala.“ (smích)
V sobotu vás čeká závod na tři kilometry, potom v týdnu na pět. Na co si víc věříte?
„Nezaměřuju se ani jedno, jdu se tam prostě poprat sama se sebou. Co se koukám na soupeřky, mám pocit, že tady jezdí úplně neskutečně a mně připadá, že se na ledě ploužím. (smích) Tak uvidíme. Nedokážu to vůbec odhadnout.“
Jaké máte ambice?
„Vím, že na medailové umístění určitě nemám. Ale prostě půjdu do závodu s tím, že chci udělat maximum. Chci jet tak, abych s tím byla spokojená.“
Vy jste byla v těžké situaci i před čtyřmi lety, po zranění, ale stejně jste vybojovala senzační bronz. Takže velké závody umíte, ne?
„Já bych hrozně ráda řekla, že to tak bude, ale opravdu vůbec nevím. Snažím se na to nemyslet, ale všechno, co mě čeká, je strašně svazující. Snažím se trénovat, co nejlíp se nachystat. Ale jak to bude vypadat těsně před závody, jestli se sesypu, nebo ne, nedokážu říct.“
Vnímáte velkou podporu fanoušků, kteří oceňují celý váš příběh a přejí vám co nejúspěšnější rozlučku?
„Je skvělé, jak se lidi chovají. Nikdy jsem si nepředstavovala, že tohle zažiju. Spousta lidí mi říká: Hele, jeď tam, užij si to, zamávej a my tě budeme mít vždycky rádi. To je něco, co chce člověk slyšet. Je to neuvěřitelné.“
Poznáváte na vlastní kůži, že sportovní odcházení je těžké?
„To je.. Já vlastně nevím, co budu bez bruslení dělat. Jak bude vypadat můj každodenní život. Vždyť sportu se věnuju od jedenácti let. Psal mi i Petr Čech, že je super, co se mi podařilo, a že lidi stojí za mnou. I oni mi chtějí pomoct vypořádat se s tím, že se blíží konec. Ale já to v sobě úplně nezvládám.“
Mohou vám při posledních olympijských závodech pomoct bohaté zkušenosti?
„Možná v tom, aby se člověk vypořádal s tlakem. Ale já vlastně teď od nikoho žádný necítím. Dávám si ho na sebe sama, protože vím, že je to naposledy. Možná je to ještě horší, když na sebe tlak vytvářím sama. Už od začátku sezony. Abych byla upřímná, nemyslela jsem si, že loučení bude tak těžký. Říkala jsem si, že pojedu poslední závod, zamávám, rozloučím se, možná si trochu pobrečím a bude to dobrý… Ale je to těžký.“