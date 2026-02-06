Čaroděj bez nervů Jílek: Vím, že mám na medaili. Sáblíková tuší: Bude to pecka!
PŘÍMO Z ITÁLIE | Když Martina Sáblíková končila oficiální část rozhovoru, směrem k novinářům ještě prohodila: „To, co tady předvede, bude fakt pecka.“ Řeč je o Metoději Jílkovi. V 19 letech rychlobruslařská kometa, která působí jako muž bez nervů. Podle expertů může na olympiádě brát dvě medaile a sci-fi nejsou ani dvě zlaté. „Tlak? Já sám vím, že mám na medaile,“ odpoví suše. Mladík, z něhož se může během pár dní stát národní hrdina, v neděli jede pětikilometrovou trať. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Ruku na srdce – kdo z vás to jméno ještě před pár týdny registroval? Jenom fajnšmekři, kteří hltají jakoukoliv sportovní zprávu. Ostatní jen tušili, že vedle Sáblíkové je i „nějakej kluk, který je může být fakt dobrej.“
Seznamte se. Dřív sbíral rekordy na kolečkových bruslích, potom přešel naplno na rychlé nože a během pár let se z něj stal jeden z nejlepších závodníků na světě. Naposledy ovládl na dlouhých tratích (5 a 10 km) celý Světový pohár. A zvítězil ve třech závodech.
I když je na své premiérové olympiádě, nepoznáte to na něm. Když přišel na rozhovor, odpovídal sice stroze, ale zdravě sebevědomě. Zvýšenou pozornost prý necítí. „Soustředím se jenom na tréninky a na výkony,“ říkal novinářům v mezinárodní části olympijské vesnice.
Mluvil o trénincích, o nezvykle postavené dráze na dřevě, která vydává jiné zvuky než obvykle. O tom, že si ve volném čase ve vesnici sedne za volant motoristického trenažéru a virtuálně se prohání po okruhu. A, mimochodem, drží zatím nejlepší čas.
Tlak si nepřipouští. Trefně odpoví i na otázku, jestli ho nerozhodí, že fanoušci a experti o něm básní a predikují mu dvě medaile. Někteří i tři (protože vedle 5 i 10 kilometrů mu skvěle jde závod s hromadným startem).
Jílek v akci
Datum
Závod
Neděle 8. 2.
5 000 metrů
Pátek 13. 2.
10 000 metrů
Čtvrtek 19. 2.
1 500 metrů
Sobota 21. 2.
Závod s hromadným startem
Čím to, že ho ty řeči nerozhodí? „Já sám vím, na co mám. Vím, že mám na medaili, že to můžu zajet. To jsem věděl ještě předtím, než to lidi začali říkat. Tlak ode mě je větší než od diváků,“ odvětil.
To jsou slova jako řemen. Od mladíka, jemuž v červnu bude teprve dvacet let. Od muže, jenž poprvé ochutnává olympijskou atmosféru a rád si vyměňuje odznáčky. Víru mu dodává hlavně to, že toho spoustu odtrénoval. Je to opravdový dříč.
Bez Martiny bych tu možná nebyl
V tomto duchu odpověděl i na novinářský postřeh, že vůbec nevypadá nervózně ani vyjukaně. Na to, že ho čekají zatím největší závody v kariéře... „Jsem nervózní, ale taky vím, že jsem tomu obětoval dost a že mám natrénováno. Což potlačuje tu nervozitu,“ hlásí dvojnásobný juniorský mistr světa. V seniorské kategorii v roce 2025 získal na deseti kilometrech bronz.
Je to symbolické. Startuje na olympiádě, na níž se loučí legenda. Sáblíková, která před dvaceti lety v Turíně jela poprvé, teď pohádkovou kariéru zabalí. „Je to milý, až dojemný okamžik. Je skvělý, že ji tady můžu doprovázet,“ reaguje rychlobruslařský talent, jenž o reprezentační parťačce, trojnásobné olympijské vítězce, mluví s velkou úctou. A děkuje jí za všechno, co pro rychlobruslení v Česku udělala.
„Bez ní bych tady možná ani nebyl já. Sport u nás rozjela. Všichni rychlobruslaři by jí měli být vděční,“ připomíná Sáblíkovou, která moc dobře ví, jaký talent se v Česku vyklubal. Věští mu mimořádně úspěšnou budoucnost. A to, že si podmaní už Hry v Miláně.
„Doufám, že jo! Stát se toho může hodně, pořád je ještě pár dní do startu. Zatím mi jde všechno podle plánu. Ale záleží, jak zajedou ostatní,“ dodává Jílek a zmíní největší rivaly v boji o nejvyšší umístění. „Je hrozně moc soupeřů, kteří vyladili formu. Bude to těžký boj,“ tuší někdejší šampion na inline bruslích, jenž spustil svůj vlastní kanál na YouTube, kde nechal fanoušky nahlédnout do tréninkové kuchyně. Ale i do té opravdové, vtipně glosoval přípravu těstovin.
Jde s dobou, dobře si uvědomuje, že i sociální sítě jsou nedílnou součástí života sportovců.
Vede ho Kalon Dobbin, novozélandský expert, jenž ho měl na starost už v době, kdy závodil na kolečkových bruslích. „Má zaděláno na velké úspěchy. Má to v hlavě srovnaný,“ říká o něm kouč Petr Novák, jenž už od mládežnického věku trénuje Sáblíkovou. V Miláně je v pozici reprezentačního šéftrenéra, takže i o Jílkovi má velký přehled.
„Rodina ho podporuje, což je taky strašně důležité, protože to stojí peníze. Má nastartováno k tomu, aby získal medaile nejen na této olympiádě, ale i na těch dalších,“ tvrdí o něm zkušený trenér. A nemusí zůstat jenom u jednoho Jílka. Jako zázračný talent se jeví i jeho patnáctiletý bratr Filip.
Zatím je ale ve hře Metoděj. Třeba za chvíli dostane přezdívku medailový čaroděj…