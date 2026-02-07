Lékař o Sáblíkové: Závod na pět kilometrů může stihnout. Jakou má léčbu?
Olympijské loučení hvězdné Martiny Sáblíkové zkomplikovala akutní viróza. Ze sobotního závodu na 3000 metrů se musela osmatřicetiletá rychlobruslařka odhlásit. Tým i lékař Jiří Dostál věří, že se ale stihne dát dokupy do závodu na 5000 metrů, který je její prioritou. „Jako každá viróza, i tato může trvat tři, sedm nebo i čtrnáct dní. Udělali jsme všechno, aby trvala co nejkratší dobu, tedy tři až pět dní,“ povídá Dostál. Mluví také o střevní chřipce hokejistek.
Jaký je zdravotní stav Martiny Sáblíkové?
„Od včerejška je její zdravotní stav stabilní. Víme, že má pravděpodobně virózu. Dnes ráno jsme se rozhodovali, jak se k tomu postavíme a vzhledem k tomu, že její primární trať je pět kilometrů, nechtěli jsme riskovat a dnešní start na třech kilometrech jsme odpískali. To, aby byla připravená na oněch pět kilometrů za pět dní.“
Nemocná je tedy už od pátku?
„Dá se říct, že ode dneška. Reportujeme to každý den. Včera to bylo ve stavu „možná ano, možná ne“. Noc rozhodla a ráno už bylo jasné, že nemůže jet.“
Jak velké je riziko, že se do závodu na pět kilometrů nestihne uzdravit?
„To je čistě spekulativní záležitost. Jako každá viróza, i tato může trvat tři, sedm nebo i čtrnáct dní. Udělali jsme všechno, aby trvala co nejkratší dobu, tedy tři až pět dní. Myslíme si, že má velkou šanci, že pětku stihne odjet velmi kvalitně.“
Popsal byste její léčbu?
„Má čistě perorální léčbu (léky jsou podávány ústy), protože na olympiádě držíme „no needle policy“, to znamená, že nepoužíváme žádné injekční preparáty, pokud nejde o zdravotní nebo životní ohrožení. A to v současné chvíli nejde. Má plnou antivirotickou a symptomatickou léčbu. Děláme, co můžeme.“
Rozhodnutí, že v sobotu nebude startovat, přišlo od vás. Jak těžké bylo Martinu přesvědčit?
„Nemůžu říct, že by to přišlo ode mě. Je to rozhodnutí celého týmu. Vždy totiž musíte zvažovat všechny možné i nemožné parametry – dopad na zdraví, na psychiku i na další výkony. Na rozhodnutí jsem se podílel já, Martina a trenér.“
Ostatní členové rychlobruslařského týmu jsou v pořádku? Udělali jste nějaké opatření, aby se viróza mezi ně nešířila?
„Ano, opatření jsou staršího rázu. Zavedli jsme je už před několika dny, aniž by se cokoli stalo. Tým je informovaný a někteří z členů mají preventivní antivirotika.“
Martina je nyní sama na pokoji?
„Není, rozhodli se, že budou společně. Nicméně vzhledem k tomu, že měli společný trénink i působení, nedávalo žádný epidemiologický význam, je od sebe s Nikolou (Zdráhalovou) oddělovat. Jsou partneři a v této chvíli musíte nakládat s další důležitou věcí, kterou je psychický stav. Niky je zajištěná preventivními antivirotiky a to je vše, co můžeme dělat.“
Řešili jste prevenci a léčbu i nějak obecněji vzhledem ke zdravotním problémům, které trápí hokejistky? Část týmu Finek je v karanténě a nemoc se dostala i ke Švýcarkám.
„To je druhá záležitost. Jedná se o norovir, gastrointestinální infekci (střevní chřipka). To jsme řešili už před několika dny. Kompletně celý tým dostal doporučení, jak k tomu přistupovat. K norovirovým onemocněním jsme se dostali již v minulosti na jiných soutěžích. Zvedli jsme počty dezinfekcí.“
Jak riziková tato infekce je? Hrozí, že se bude šířit celou olympiádou?
„Je trochu rozpor mezi realitou v české vesnici a tím, co se píše v médiích. Vedení MOV ani lékařské komise nevydalo žádné rozhodnutí. Organizátoři to tedy neberou za až tak akutní a nezavádí opatření, jaká pamatujeme kvůli covidu. Právě covid nás naučil být velmi opatrní. Všichni závodníci to vědí. V současné době nemáme žádné informace, že by se infekce šířila k nám. Dostal jsem také dotaz, zda nebylo nebezpečí přenosu od Švýcarek, když jsme s nimi včera hráli. Ne, nebylo.“