Rychlobruslení ONLINE: rozlučková mise Sáblíkové, na ZOH jede závod na 3000 metrů

Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
Martina Sáblíková na tréninku před ZOH 2026
iSport.cz, ČTK
Rychlobruslení na ZOH 2026
Premiérový start na olympijských hrách v Miláně čeká v sobotu loučící se legendu českého rychlobruslení Martinu Sáblíkovou. Trojnásobná olympijská vítězka, jež s velkým předstihem oznámila, že po sezoně ukončí kariéru, se na úvod představí v závodu na 3000 metrů (od 16:00). Na této trati osmatřicetiletá hvězda získala pod pěti kruhy zlatou medaili ve Vancouveru 2010 a stříbro v Soči o čtyři roky později. V Miláně ale při šesté účasti na olympiádě mezi favoritky nepatří. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>

Ženy - 3 000 mMilano Speed Skating Stadium

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

