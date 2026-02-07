Rychlobruslení ONLINE: rozlučková mise Sáblíkové, na ZOH jede závod na 3000 metrů
Premiérový start na olympijských hrách v Miláně čeká v sobotu loučící se legendu českého rychlobruslení Martinu Sáblíkovou. Trojnásobná olympijská vítězka, jež s velkým předstihem oznámila, že po sezoně ukončí kariéru, se na úvod představí v závodu na 3000 metrů (od 16:00). Na této trati osmatřicetiletá hvězda získala pod pěti kruhy zlatou medaili ve Vancouveru 2010 a stříbro v Soči o čtyři roky později. V Miláně ale při šesté účasti na olympiádě mezi favoritky nepatří. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>