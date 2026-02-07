Sáblíková kvůli nemoci vynechá první závod: Obrovská bezmoc. Nemůžu skoro dýchat
Přijela na šestou olympiádu v kariéře, v 38 letech Martina Sáblíková dopředu hlásila, že půjde o její rozlučku pod pěti kruhy. Silný příběh legendární rychlobruslařky ale dostává trhliny. Viróza nepustí trojnásobnou olympijskou vítězku do sobotního závodu na tři kilometry. „Sportovně nejtěžší rozhodnutí v životě,“ svěřila se česká ikona. O závod na pět tisíc metrů, který se má jet ve čtvrtek 12. února, se podle svých slov připravit nenechá. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Už když ve čtvrtek předstoupila před české novináře v olympijské vesnici, bylo na ní znát, že není zdravotně stoprocentně fit. Sem tam pokašlávala, před novináři mluvila o dojemném olympijském loučení s kariérou. Martina Sáblíková měla už v sobotu závodit na trati na 3000 metrů, zastavila ji ovšem zhoršená viróza.
„Nemůžu skoro vůbec dýchat, mám teplotu, takže mi bohužel bylo doporučeno, abych na start nešla,“ prohlásila legendární závodnice ve vzkazu pro česká média.
„Bohužel má akutní virózu. Po poradě celého týmu jsme se shodli, že výkon na tři kilometry by nebyl úplně optimální. A bylo by velké riziko, že její primární trať na pět kilometrů by byla negativně ovlivněná. Rozhodli jsme se, a tohle rozhodnutí jednoznačně podporuju, že se odhlásí z tří kilometrů. My ji dáme dohromady a je veliká šance, že na pět kilometrů bude plně připravená,“ prozradil lékař Jiří Dostal.
Sáblíková, jež se účastní Her pošesté v úspěšné kariéře, naplánovala klání v Miláně jako svoji velkou rozlučku. Přestože tvrdila, že jí připadá, že se po trati plouží, chtěla zajet své závody tak, aby byla sama spokojená. Na třech kilometrech se jí to kvůli nemoci nepodaří, druhou šanci na rozlučku bude mít ve čtvrtek 12. února, kdy se pojede delší distanc.
„To byla moje první otázka, jestli když vynechám trojku, budu se moct postavit na pětku. Říkali, že udělají všechno pro to, abych tam stála. Nicméně jsem řekla, že pětku už si vzít nenechám,“ prohlásila Sáblíková.
„Rozhodnutí, co jsem měla, bylo sportovně moje nejtěžší rozhodnutí v životě. Pětku si prostě vzít nenechám. Půjdu tam, i kdybych měla třeba 39. Já bych se tady fakt chtěla rozloučit,“ dodala bojovně.
O krutou zprávu, že o první olympijská závod přijde, se Sáblíková podělila s fanoušky také prostřednictvím svého Instagramu. K fotce, na níž se zničeně drží za hlavu, napsala emotivní vzkaz. „Nejde slovy vyjádřit, jak moc bolestivé pro mě je oznámit, že na start na 3 km dnes opravdu nenastoupím. Nejtěžší sportovní rozhodnutí v mém životě. Obrovská bezmoc, zklamání. Omlouvám se všem,“ uvedla a ke svému příspěvku přidala symbol zlomeného srdce.
Už sotva v noci na dnešek vzplál olympijský oheň, objevila se na Instagramu zpráva od Sáblíkové, která mezi fanoušky vzbuzovala obavy. U snímku, na kterém se choulí v čepici a s rukavicemi pod dekou, oznámila, že jí není nejlépe. Současně vzkázala, že ji fanoušci na startu dnešního závodu na 3000 metrů uvidí „ať se stane cokoliv.“ To se nakonec nevyplní, ale naděje na velkolepou olympijskou rozlučku stále žije.