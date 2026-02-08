Jílek má STŘÍBRO! Nestačil jen na norský tajfun, před čtyřmi lety by jeho čas bral zlato
Fantastická česká neděle pokračuje. Po zlatu Zuzany Maděrové na snowboardu se pochlapil rychlobruslař Metoděj Jílek. V 19 letech startoval v závodě na 5000 metrů. Říká se, že na takovou štreku jsou potřeba zkušenosti, ale to Jílek vyvrátil. V superrychlé jízdě se světovým rekordmanem Sanderem Eitremem z Norska nenašli konkurenci. Jílek tak za zlatým vikingem získal stříbro. Bronz si ponechala domácí Itálie, ne ale díky Davidemu Ghiottovi. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Jílek šel na řadu až v předposlední deváté jízdě po boku hvězdného Nora Sandera Eitrema. V první polovině startovního pole to bylo hlavně o tom, jestli někdo z outsiderů nevystřelí. K radosti domácích fanoušků, kterých se společně s Nizozemci sešlo v milánské aréně nejvíc, to byl Ital Riccardo Lorello. Jel už ve třetím páru a časem 6:09.22 dlouho vedl. Jeho výkon byl dokonce tak dobrý, že o 35 setin sekundy porazil svého slavnějšího krajana a mistra světa Davideho Ghiotta. Ten jenom potvrdil, že ač letošní sezona měla být pro něj výjimečná kvůli domácí olympiádě, nepatří mu, protože se od začátku trápil.
Lorello tak senzačně stále vedl před jízdou Eitrema s Jílkem. Když šla česká naděje na start, bylo vidět zhruba deset českých vlajek v hledišti. Nor hned na startu škobrtnul, takže neměl ideální začátek, ale to nic neznamenalo. Postupně Jílkovi začal odjíždět a potvrdil svou skvělou formu z posledního závodu SP z Inzellu, kde překonal světový rekord.
Jílek se ale zodpovědně zaměřil na vlastní výkon, vlál za Eitremem, což znamenalo i tak skvělý čas a celkově se před posledním párem zařadil na druhé místo. Olympijský rekord na pěti kilometrech držel zlatý z Pekingu 2022 Nils van der Poel ze Švédska časem 6:08.84. Eitrem ho překonal vrchovatě, když v cíli slavil svůj výkon 6:03.95. I Jílek by Švéda překonal. Jeho čas? 6:06.48 a čekal, zatímco Nor měl už jistou medaili. O Jílka ji mohli připravit jen Francouz Timothy Loubineaud a Kanaďan Ted-Jan Bloemen.
Dalo se ale už v tu chvíli čekat, že je Metoděj blízko, protože zejména Bloemenova výkonnost není dlouhodobě na tak vysoké úrovni. Potvrdilo se. Bloemen nepřekvapil, ale čekalo se, co ukáže Francouz. Od začátku jejich jízdy ale bylo zřejmé, že na kvapík Jílka s Eitremem stačit nebudou. V polovině trati na čas Jílka ztráceli více než sekundu. Kometa této sezony Loubineaud nakonec nedosáhla ani na medaili, z bronzu se tedy raduje senzačně Ital Lorello, kterého po ukončení závodu vyhazovali do vzduchu členové italského týmu.
Česko má však svého pokračovatele tradice Martiny Sáblíkové. Metoděj Jílek ze svého prvního startu na olympijských hrách v životě získal stříbro na 5000 metrů. Je to osmá olympijský medaile z rychlobruslení pro Česko. První však mezi muži.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 5000 m: 1. Eitrem (Nor.) 6:03,95, 2. Jílek (ČR) 6:06,48, 3. Lorello 6:09,22, 4. Ghiotto (oba It.) 6:09,57, 5. Loubineaud (Fr.) 6:11,15, 6. Kongshaug (Nor.) 6:11,31.