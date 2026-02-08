Jílkův táta: Metoději, jsi borec! Zlato snad ještě přijde, teď asi hurá do Českého domu
S početnou skupinou rodinných příslušníků i známých byl otec Metoděje Jílka Ondřej přímo v Miláně v centru dění. Z hlediště sledoval stříbrnou olympijskou radost svého syna v závodě na 5 000 metrů. „Je to borec, jsem úplně nadšený,“ zářil tatínek novopečeného olympijského medailisty. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Jste otcem stříbrného olympijského medailisty, jaké jsou první pocity?
„Děkuju, je to bomba! Jsem úplně nadšený.“
Hymna nakonec nehrála, ale dalo by se říct, že jde o zlaté stříbro?
„No, já si myslím, že je to pořád stříbro a zlato snad ještě přijde. Doufám, že by zlato mohlo přijít na desítce, protože nervozita z něj teď asi spadla. Je to ale pořád loterie. Je tam takových pět kluků, kteří jsou schopní zajet fantastické časy, takže budu doufat a moc bych mu to přál.“
Byli jste i s manželkou a dalšími členy rodiny s Metodějem nějak v kontaktu před závodem?
„V sobotu jsme s ním jen velmi rychle telefonovali. Spíš jsme řešili, jak se má a jestli není problém zdravotního rázu. Jak onemocněla Martina Sáblíková, tak jsem se ho ptal, jestli taky něco nechytil. Říkal, že je v klidu, měl u sebe i doktora, takže vše v pohodě. Pečlivě si brousil brusle se svým trenérem, tak vlastně volal zpátky až někdy o půl jedenácté večer. V den závodu už jsme ho ale nechali, ať se soustředí.“
V medaili jste už ale věřil po dojetí Metoděje, ne? V té poslední jízdě byl minimálně Bloemen, který už nemá takovou výkonnost.
„Jo, myslel jsem si, že to bude aspoň bronz, ale většinou neházím něco jen tak do vzduchu, dokud není rozhodnuto. V polovině jízdy poslední dvojice jsem už věřil, že to bude stříbro. Oba jezdili o sekundu pomaleji na kolo. To by v závěru museli jet šílené peklo, aby to zvládli.“
Co říkáte na to, že Itálie má bronz, ale je to neznámý Riccardo Lorello a ne jejich hvězda Davide Ghiotto?
„Je to zajímavé. I po tom, co v sobotu mezi ženami předvedla Francesca Lollobrigidaová (zlato na 3 000 metrů). Právě jsme se o tom tady bavili, jak Italové načasovali formu, protože ona nejezdila moc dobré výsledky na Světovém poháru. Tady to napálila a převálcovala všechny. Trochu jsme čekali, že Ghiotto na ni naváže, ale tohle je překvapení.“
Co řeknete Metodějovi jako první věc, až se uvidíte?
„Že je to borec!“
Bude po závodě prostor na oslavu?
„Teď zvažujeme, že pojedeme do Českého domu. Zrovna se tady houfujeme, ale vůbec nevím, kdy ho potkáme, protože je pořád někde v obležení fotografů, tak uvidíme.“