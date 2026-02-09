TOP desítka pro Zdráhalovou: Slyšela jsem ji za sebou! Zlato bere snoubenka boxera Paula
Před čtyřmi lety v Pekingu pod pěti kruhy skončila Nikola Zdráhalová v závodě na 1000 metrů až na 27. místě ze třiceti startujících. O čtyři roky později v Itálii je to o poznání lepší, protože uzavřela elitní desítku, byť od té doby prožila například více než dvouletou zdravotní pauzu. Na dlouhé nože se vrátila až na podzim 2024 a nakopla svou kariéru až ke zlatu na kilometru na letošním ME v polském Tomaszówě. Byla také u nového olympijského rekordu Jutty Leerdamové. „Miss Miláno“ tak potvrdila roli favoritky, byť v poslední době bojovala s nizozemskými médii. Program rychlobruslení na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Nikola Zdráhalová do olympijského kilometru šla v osmém páru po boku Japonky Jukino Jošidaové. Desátou nejrychlejší ženu sezonu dokázala v závěrečných metrech přesprintovat a po šestnácti odjetých závodnicích byla druhá. Měla nevýhodu, že byla v poslední jízdě před úpravou ledu, pak už jen čekala, co z toho kápne.
„Soupeřka to byla hodně těžká, vyhledávala jsem si jí před závodem. Dělala jsem si nástřel, jak to rozběhne a jak pojede první kolo. Bála jsem se, že nám nevyjde střídačka, ale když jsem viděla, že má těžké nohy po prvním kole, tak jsem věděla, že musím zabrat,“ popisovala Zdráhalová, které její snaha nakonec vynesla nakonec 10. příčku.
„Asi to byl jeden z těch lepších dnů časově. Pro mě byl horší start z velké zatáčky, což mi dělá problém. Na kiláku to není ideální. Nejhorší bylo, jak jsem ji v poslední zatáčce za sebou slyšela. Řekla jsem si, nevzdávej to, musíš tam být první. A byla jsem první,“ libovala si česká rychlobruslařka po skalpu Jošidaové.
Zlato k titulu krásky olympiády
Zatím na italské olympiádě padly olympijské rekordy na 3000 metrů žen i na pětce mužů. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Nizozemka Femke Koková zajela čas 1:12.59, což znamenalo překonání olympijského maxima Japonky Miho Takagiové z Pekingu 2022.
Jenže Koková se radovala jen pár minut. V poslední jízdě šla na věc největší favoritka Jutta Leerdamová. Čelila obrovské kritice nizozemské televize, že nekomunikuje s médii. Do Itálie přicestovala soukromým letadlem a v hledišti jí fandil hvězdný snoubenec boxer Jake Paul. Leerdamová však složitou pozici zvládla. O 28 setin dokázala ještě vylepšit čas krajanky Kokové a vybojovala zlato v dalším olympijském rekordu.
Nizozemsko tak získalo double a vlajky Oranjes mohly začít Milano Speed Skating Stadium vlát naplno. Teď už sedmadvacetiletá Nizozemka není jen nejatraktivnější olympionička 2026, jak ji označil list Daily Mail, ale navíc je ověnčena zlatou medailí, kterou přidá do sbírky ke stříbru z Pekingu. Jásat tak mohlo i jejích 5,2 milionu sledujících na Instagramu.
Výsledky rychlobruslení na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 1000 m: 1. Leerdamová 1:12,31, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,59, 3. Takagiová (Jap.) 1:13,95, 4. Boweová (USA) 1:14,55, 5. Lamarcheová (Kan.) 1:14,73, 6. Jacksonová (USA) 1:15,00, ...10. Zdráhalová (ČR) 1:15,83.