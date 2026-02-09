Předplatné

Zdráhalová bez medaile. Jízda na kilometrové trati s Japonkou stačila na desáté místo

Nikola Zdráhalová po závodu na kilometrové tratiZdroj: Pavel Mazáč / Sport
ČTK, iSport.cz
Rychlobruslení na ZOH 2026
Medailové překvapení v rychlobruslení se nekoná. Nikola Zdráhalová se v olympijském závodě na 1000 metrů umístila na 11. místě. Devětadvacetiletá Češka, která se v lednu na stejné trati stala mistryní Evropy, přitom po slibné jízdě s Japonkou Jokinou Jošidaovou držela druhé místo. Nicméně ve druhé polovině závodu přítelkyni Martiny Sáblíkové předčily soupeřky, kterým dominovala zlatá Nizozemka Jutta Leerdamová. Program rychlobruslení na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Výsledky rychlobruslení na ZOH v Miláně a Cortině d'Ampezzo

Rychlobruslení (Milán):

Ženy - 1000 m: 1. Leerdamová 1:12,31, 2. Koková (obě Niz.) 1:12,59, 3. Takagiová (Jap.) 1:13,95, 4. Boweová (USA) 1:14,55, 5. Lamarcheová (Kan.) 1:14,73, 6. Jacksonová (USA) 1:15,00, ...10. Zdráhalová (ČR) 1:15,83.

Ženy - 1 000 mMilano Speed Skating Stadium Vítěz: J. Leerdamová (NED)

 

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

