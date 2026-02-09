Napjatý vztah s médii, luxus i miliony sledujících. Nizozemská hvězda čelí kritice
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová, kterou deník Daily Mail označil za nejatraktivnější sportovkyni olympiády, se postarala o pořádný poprask. Před svým pondělním závodem na jeden kilometr odmítla mluvit s novináři. Výjimku udělala jen pro nizozemskou veřejnoprávní stanici NOS, jenže rozhovor dopadl katastrofálně. Sedmadvacetiletá sportovkyně na sebe upozornila už před startem Her, kdy do Itálie vyrazila soukromým letadlem. Na Instagramu ji sleduje 5,2 milionu lidí, jejím snoubencem je boxer Jake Paul. Program rychlobruslení na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Vztah mezi Juttou Leerdamovou a médii má k ideálu daleko. Majitelka stříbrné medaile ze závodu na 1000 metrů v Pekingu před startem olympiády souhlasila pouze s rozhovorem pro nizozemskou veřejnoprávní stanici NOS, což vyvolalo ostrou reakci ostatních médií, které podaly oficiální stížnost k Nizozemskému olympijskému výboru.
Při rozhovoru s novinářem Bertem Maalderinkem z NOS se navíc nizozemská rychlobruslařka dostala do konfliktu, když odmítla odpovědět na jednu z položených otázek. Důvodem bylo, že ji kameraman NOS dříve natočil, když si mimo dráhu nechala ošetřovat kotník.
„Můžete říct, že Jutta Leerdamová je tak velká rychlobruslařka, že nepotřebuje změnit svůj přístup k médiím, když ji na Instagramu sleduje pět milionů lidí. I tak je ale vzorem. Jestli se s médii nebude bavit, ostatní ji budou následovat, a pak už nebude dávat rozhovory nikdo,“ myslí si legendární nizozemská rychlobruslařka Ireen Wüstová.
Poté, co Leerdamová rozhovor s Maalderinkem předčasně ukončila, už se zbytkem přítomných novinářů nemluvila. „Ostatní novináři za to nemůžou, takže to od ní považuju za trochu neprofesionální,“ kritizuje další bývalá rychlobruslařská superstar Marianne Timmerová. „Je to skvělá sportovkyně, a proto všichni chtějí vědět, jak se jí daří. A to nejen ve chvíli, kdy má úspěchy.“
Leerdamová strhla pozornost už před začátkem olympiády, kdy na Instagramu zveřejnila fotku, jak do dějiště Her odlétá soukromým speciálem. Ostatní členové nizozemské výpravy se ale do Itálie přesouvali společně.
Článek pokračuje pod příspěvkem
„Její chování je pro mě hrozné, něco jako chování divy. Kdybych byl jejím trenérem, netoleroval bych to. Celé Nizozemsko začíná být jejím chováním unavené,“ říká Johan Derksen, bývalý nizozemský fotbalista a nyní sportovní novinář.
Rychlobruslařská hvězda svůj život ráda sdílí fanouškům, ostatně na Instagramu ji sleduje 5,2 milionu lidí. Jejím snoubencem je americký boxer a influencer Jake Paul, který se po prosincové porážce s Anthonym Joshuou nechal vyfotit, jak sedí v luxusním letadle s rozházenými bankovkami a u toho kouří doutník.
Ostatně interiér soukromého letadla odpovídal Paulovu životnímu stylu. Sedadla byla přikrytá dekami luxusních značek, nechyběly ani nákupní tašky od Louis Vuitton.