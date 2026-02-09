Jílka přivítali v Českém domě hokejisté. Velké gratulace a nesmělý úsměv stříbrného hrdiny
Český dům má letos zvuk. Jistě za to může i návštěva prezidenta České republiky Petra Pavla, ale také skutečnost, že právě tam se slavily v neděli první dvě medaile české výpravy. Později večer dorazil i čerstvý stříbrný rychlobruslař Metoděj Jílek (19). Gratulovali mu i kolegové od ledu v podání českých hokejistů. Program rychlobruslení na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Když byl dotázán po stříbrném závodě svého syna Ondřej Jílek, jak budou vypadat oslavy, měl jasno. „Pojedeme do Českého domu. Zrovna se tady houfujeme, ale vůbec nevím, kdy Metoděje potkáme, protože je pořád někde v obležení fotografů, tak uvidíme,“ pravil dobře naladěný Jílek senior.
Jeho syn a čerstvý stříbrný medailista ze závodu na 5000 metrů dorazil do Českého domu později. Stále měl na tváři neutrální výraz, který spíše připomínal, že je možná více zklamaný z toho, že nezískal zlato, než že mu na krk pověsili stříbrnou placku.
S gratulací v epicentru českého sportu na olympijském území mu přišli pogratulovat i hokejové reprezentanti. Ty čeká první vystoupení až ve čtvrtek 12. února proti Kanadě. Postupně na videu Jílkovi blahopřáli například Lukáš Sedlák, Ondřej Kaše, David Tomášek nebo Tomáš Kundrátek. Jílek s nesmělým úsměvem děkoval. Další šanci na vysnění zlato bude mít hlavně v závodě na 10 000 metrů v pátek 13. února.