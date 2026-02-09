Zdráhalová po desátém místu: I když tady se mnou Marťa není, tak je. Co řekla o Jílkovi?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Svůj souboj s Japonkou Jukino Jošidaovou zvládla, před novináře předstoupila jako průběžně druhá žena závodu na tisíc metrů. „Pro mě je důležitý pocit z jízdy, což je tak půl napůl," říkala česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová krátce po dojezdu. V konečném pořadí se propadla na desáté místo a po závodu se rozpovídala o stříbrném Metoději Jílkovi i nemocné partnerce Martině Sáblíkové. „Sama jsem zdravotně v pořádku. Až mě to udivuje," prozradila devětadvacetiletá reprezentantka.
Martina Sáblíková kvůli nemoci vynechala závod na tři tisíce metrů, vy zatím zůstáváte zdravá. Antivirotika tedy zabrala?
„Já se snažím držet dál od každého prášku, ale ano. Musela jsem si taky nějaké prášky vzít. Ať Marťa chytí, co chytí, mě se to nějak chytit nechce. Jsem za to ráda. Jsem ráda, že jsem v pohodě.“
Je pro vás současná situace hodně těžká? Vzájemně jste si s Martinou psychickou podporou, ale teď spolu nemůžete na závody.
„Sezona celkově byla nahoru dolů, bylo to těžké. Od toho se máme, podporujeme jedna druhou, a kdyby nás rozdělili, ani jedné by to nepomohlo. Já jsem nadšená, že se zdravotně držím v pohodě a doufám, že to i Martě pomůže, že do pětky to bude dobré.“
Podpora v závodu od Martiny byla na dálku?
„Bohužel na dálku. Ale vím, že i když tady se mnou není, tak vlastně je. Máme to tak vzájemně. Hned jsme si po závodě psaly.“
Co vám Martina psala k výkonu na kilometru?
„Že je nadšená a že jsem dobrá. Ale víc to komentovat nebudu.“ (směje se)
A jak se vám osobně jelo?
„No jelo… Kdyby se mi jelo lépe technicky, asi bych s tím byla víc spokojená. Ale musím říct, že jsem ráda, že to mám za sebou a dopadlo to tak, jak to dopadlo.“
V minulých dnech jste říkala, že se tu do toho pořád nemůžete na tomhle ledu trefit. Povedlo se to tentokrát?
„No nemůžu. A vůbec nevím. (směje se) Asi jedna z těch lepších jízd. Když opominu techniku, časově to byl jeden z lepších dní.“
Byla nevýhoda, že jste měla dráhu těsně před úpravou ledu?
„Těžko říct. Musela jsem brát to, co jsem dostala přidělené. Pro mě spíš byl hroší start z velké zatáčky, dělá mi to problém. Potřebuju mít delší rozběh, na kiláku pro mě není ideální rozjíždět se z velké. Ale poprala jsem se s tím a měla jsem k sobě dobrou soupeřku. Nejhorší bylo, když jsem ji slyšela, jak se blíží. Vyjely jsme na rovinku a byly jsme vedle sebe. Říkala jsem si, nevzdávej to, musíš tam být první. A byla jsem tam první.“
Měla jste před závodem nastavené, do jaké příčky byste se chtěla umístit?
„Já si na umístění asi úplně nehraju. Pro mě je důležitý asi pocit z jízdy, což je tak půl napůl. Uvidíme, až se podívám na závod, co jsem tam všecko dělala za kraviny. Ale já jsem spokojená.“
Pro rychlobruslařský tým vybojoval první olympijskou medaili Metoděj Jílek. Potěšil vás jeho úspěch hodně?
„No je to boží. Marťa končí a já jsem ráda, že máme někoho, kdo na medailová umístění stačí. Rychlobruslení s koncem Marti neskončí, máme někoho dalšího.“