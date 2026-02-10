Sáblíková pojede pětku: Mám strach, jak to dopadne. Ale pro sebe a pro lidi to chci udělat
PŘÍMO Z ITÁLIE | Pošesté se účastní olympijských her, v Miláně řekne účinkování pod pěti kruhy definitivní sbohem. Plány Martiny Sáblíkové na snovou rozlučku však narušila viróza. Ze závodu na tři kilometry byla nucena se odhlásit, o pětikilometrovou distanc se však připravit nenechá. „Neříkám, že je to tak, jak bych si představovala, ale naštěstí teplotu nemám, i když mám pořád dutiny úplně v háji. Naštěstí jsem dostala zelenou od pana doktora,“ vzkázala legendární rychlobruslařka médiím a fanouškům. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Čekala do poslední chvíle, nakonec musela říct stop. Martina Sáblíková v Miláně ulehla s virózou, první závod na tři kilometry vynechala. „Pětku si prostě vzít nenechám,“ hlásila okamžitě trojnásobná olympijská vítězka. Jak nasvědčují úterní zprávy, česká legenda by ve čtvrtek skutečně neměla na startu svého posledního olympijského závodu chybět.
„Nicméně musím říct, že to asi nebude nástup, který bych si představovala. Určitě nastoupím hlavně kvůli sobě, fanouškům, rodině a všem, kteří mě podporují. Ale samozřejmě mám hrozný strach, jak to dopadne,“ přiznala Sáblíková. „Po tom, čím si procházím, vím, že výkon nebude, jaký bych si přála. Bude to pro mě hrozně těžké, ale pro lidi a pro sebe to chci udělat,“ dodala.
Poslední dny strávila Sáblíková v posteli a za pomoci antivirotik se snažila co nejrychleji vykurýrovat. Nastavená léčba přinesla alespoň částečné zlepšení. „Měla jsem prakticky zakázanou veškerou aktivitu, pohyb. Takže jsem ležela v posteli, zažila jsem olympiádu z druhé strany fanouška. Za posledních 20 let jsem byla jen sportovec, takže jsem si ji užívala. Sledovala jsem všechny přenosy, ale už bych si přála, aby to bylo jinak,“ popisovala osmatřicetiletá rychlobruslařka.
Do závodu nastoupí dost možná bez jediného tréninku na ledě, definitivně se rozhodne ve středu dopoledne. Už o den dřív šla Sáblíková poprvé na kolo, aby si nemocné tělo zvyklo na zátěž. „Bylo to složité, jak jsem ležela v posteli. Trénink byl takový, že jsem šla točit nohama. Po prvním tréninku jsem hned usnula. Teď po druhém zase,“ svěřila se dlouholetá reprezentantka.
Lékař: Kdyby to nebylo na olympiádě...
Sílu jí dodává podpora fanoušků, jíž se jí dostalo po oznámení nemoci. „Podpora pro mě byla neskutečná. Prvně jsem brečela, že nemohu startovat, pak jsem brečela u těch vzkazů, které jsem dostávala. Takovou podporu jsem možná neměla nikdy, bylo to neskutečné. Moc děkuji lidem, že to prožívali se mnou,“ vzkázala sedminásobná olympijská medailistka.
Čtvrteční závod na pět kilometrů s ní budou prožívat i fanoušci, rodina a rychlobruslařský a lékařský tým. Právě doktoři museli české závodnici start povolit, sama Sáblíková byla celou dobu odhodlaná jet rozlučkový závod. „Její zdravotní stav se postupně zlepšuje, daří se nám ji pomaličku vracet zpátky. Pravda je, že kdyby nebylo olympiádya takhle významného závodu, byli bychom mnohem konzervativnější a opravdu bychom zvažovali, jestli to má, nebo nemá význam pouštět ji do závodu,“ přiznal lékař Jiří Dostal. „Nicméně my musíme taky brát v úvahu důležitost konkrétního závodu, a jakou roli hraje pro ni jako pro osobu. Na základě těchto informací jsme se dohodli, že ji pustíme do závodu. To znamená, že od nás dostává zelenou,“ dodal.
To, že pravidelná sběratelka medailí nebude zdravotně stoprocentní, se podle Dostala dalo předpokládat. „Je potřeba říct, že medicína umí dost, ale zázraky neumíme. Vyřešit zánět horních cest dýchacích za několik dní s intenzivní terapií, je skoro nemožné. To, že má obtíže, že je dušná, tak to je a sedí to k tomu. Očekávali jsme to,“ prohlásil český doktor.