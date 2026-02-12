Hrdinka Sáblíková! Česká legenda i přes nemoc bojovala na pětce, skončila jedenáctá
Velké loučení české i světové legendy rychlobruslení. Ačkoliv Martina Sáblíková ještě na olympiádě v Itálii pojede i v závodě na 1 500 metrů, pět kilometrů je její královská trať a tím silnější je i rozlučkový sentiment. Původně Sáblíková doufala v umístění v top pětce. Na jejích šancích a výkonu se ale krutě podepsala viróza. Umístila se jedenáctá v čase 7:07.08. Na zlatou Francescu Lolobrigidovou ztratila bezmála 21 sekund. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Dojetí, úsměv a ruce nad hlavou sepjaté ve znamení srdce. Tak Martina Sáblíková nastoupila na dráhu a poděkovala tribunám za hlasitou podporu. Její výkon, který značně limitovala viróza, jí vysloužil až jedenáctou příčku. Přesto do finiše dojela jako jedna z absolutních královen rychlobruslení. Zlatá Italka Francesca Lolobrigidová, proti níž nastoupila, se trojnásobné olympijské šampionce z Nového Města na Moravě poklonila.
Vyhlídky Sáblíkové na čtvrteční závod nebyly nijak slavné. Ještě před pár dny ležela nemocná v posteli a ani na včerejším tréninku se necítila moc dobře. Jedenácté místo, bojovný výkon a dvacetisekundová ztráta proto nejsou žádnou ostudou.
Ještě pár chvil před závodem měla Sáblíková při rozhovoru teplou čepici a respirátor. „Je to kvůli vám i ostatním závodnicím,“ přiznala se smíchem reportérovi. „Sice bych už neřekla, že jsem nemocná, ale stoprocentně v pořádku taky nejsem. Nechci proto riskovat, že bych nakazila ještě někoho jiného,“ vysvětlila.
To, že bude pro Sáblíkovou letošní olympiáda o velkých emocích, bylo jasné už dlouho před odletem do Itálie. Z rozlučky trojnásobné šampionky pod pěti kruhy se ale nakonec stalo ještě větší drama. Z úvodního závodu na tři tisíce metrů musela kvůli viróze závodit a nebylo jasné, zda se zvládne za pět dní uzdravit a dnes nastoupit.
Optimismem před závodem Sáblíková nijak nepřekypovala. „Uvidíme, až se postavím na start. Vydám ze sebe úplně všechno. Dobrý výsledek od sebe ale neočekávám. Doufala jsem, že se dostanu do top pětky. To je ale nyní nemožné. Jdu tam pro fanoušky, rodinu a přátele,“ pronesla upřímně. „Je to pro mě teď hodně emocionální. Myslím, že budu na konci dost brečet,“ dodala.
Potřebnou energii do žil ji vlily tisíce zpráv a vzkazů na sociálních sítích, které se na ni valily po sobotním odstoupení. „Neskutečná podpora, které si vážím, pro mě to znamená eventuálně víc než placka, kterou bych mohla mít. Tohle je úplně jiný příběh, že když se člověku něco nepodaří, nebo něco stane, tak v tom není sám. To je strašně krásný pocit, je hrozně hezké to vidět,“ vyprávěla před závodem.
Byť se představí na patnáct set metrů dlouhé trati, skutečné loučení Sáblíkové proběhlo teď. Právě závod na pět tisíc metrů byl totiž vždy její nejsilnější disciplínou. Podařilo se jí v ní nasbírat hned čtyři olympijské medaile, dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Také je ale desetinásobnou mistryní světa na nejdelší ženské trati.
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 5000 m: 1. Lollobrigidaová (It.) 6:46,17, 2. Conijnová (Niz.) 6:46,27, 3. Wiklundová (Nor.) 6:46,34, 4. Tasová (Belg.) 6:46,47, 5. Weidemannová (Kan.) 6:50,08, 6. Zujevová (Běl.) 6:57,70, ...11. Sáblíková (ČR) 7:07,08.