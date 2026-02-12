Jílek znovu cílí na zlato. Je to asi moje nejlepší šance, přiznává před desítkou
PŘÍMO Z ITÁLIE | Zhruba čtvrt hodiny po začátku tréninkového okna se poprvé postavil na ovál a se švýcarskými parťáky zahájil přípravu. Metoděj Jílek strávil na ledě zhruba dvacet minut, než se vypravil za novináři. Už v pátek od 16 hodin bude v Miláně usilovat o další olympijskou medaili, tentokrát na desetikilometrové trati. „Určitě to beru jako šanci na zlato, je to asi moje nejlepší šance tady,“ přiznával stříbrný muž z pětky. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Olympijskou premiéru má úspěšně za sebou, fanoušky potěšil druhou medailí pro českou výpravu. Sám Metoděj Jílek ale po závodě nejuchal. Stříbro na pětikilometrové trati přijal s klidem, později přiznal lehké zklamání, protože si už v devatenácti letech klade nejvyšší cíle. „Určitě jsem z toho šťastný. Potom, jak jsem přišel do Českého domu, to bylo taky lepší. Beru to jako velký úspěch,“ ohlížel se za prvním závodem po čtvrtečním tréninku.
Na něm už směřoval vrchol přípravy k páteční desetikilometrové trati. Několik okruhů absolvoval ve volnějším tempu vedle švýcarských kolegů, s nimiž v průběhu roku trénuje, později zrychlil a po ledě se proháněl sám. „Poslední trénink byl dobrý. Dostal jsem dobrý pocit od ledu a myslím, že se mi v pátek bude jezdit taky dobře,“ svěřil se Jílek.
Do nejdelšího závodu bude vstupovat jako jeden z největších favoritů. Loni na svém prvním seniorském mistrovství světa bral na stejné trati bronz, v prosinci pak triumfoval v Heerenveenu v rámci Světového poháru s časem 12:29,63. „Z nějaké části určitě budu braný jako favorit. Ale jsou tady kluci, kteří jsou fakt silní. Za ty dva měsíce se dokázali taky zlepšit,“ upozorňoval český rychlobruslař.
Za největší konkurenty v boji o zlato považuje Itala Davideho Ghiotta, polského reprezentanta Vladimira Semirunného a Nora Sandera Eitrema, na nějž nestačil na pětce. „Ghiotto bude podporovaný domácím publikem, Semirunnij má zajetý nejrychlejší čas na desítku v sezoně a celé dva měsíce trénoval jenom na desítku. Eitrem teď zažívá formu života. Sice není desítkový bruslař, ale teď už mě od něj nic nepřekvapí, protože jezdí fakt skvěle,“ vyjmenovával Jílek.
Před losem jednotlivých párů si přál dostat co nejlepšího soupeře, s nímž by měl šanci zajet rychlý čas. „Ideální by pro mě strategicky bylo, kdybych jel s Timothym Loubineaudem. S Ghiottem nevím, jestli můžu. Nevím, jak můžou losy být. Bylo řečené pravidlo, že se losuje mezi prvními čtyřmi a tam Ghiotto nepatří. Ale teď u žen jsme viděli, že to losovali ze šesti. Kdyby to bylo ze šesti, určitě bych chtěl jet s Ghiottem,“ přiznal mladý Čech.
Po pětikilometrové trati si pochvaloval start po boku Eitrema. Vzájemně si pomohli skvělým výkonem a nebyla náhoda, že právě oni skončili v celkovém součtu na prvních dvou místech. Teď Jílek doufá, že by se podobný scénář mohl opakovat, byť na delší distanci půjde o taktičtější bitvu.
„Když se začne trochu rychleji, než má, člověk pak v posledních kolech nemá dostatek sil to ujet. Může ho to poslat o několik míst dozadu. Vždycky říkám, že posledních deset kol rozhoduje o závodě,“ prohlásil Jílek.
Po nedělním stříbrném představení si užil obrovskou podporu, v Českém domě předvedl fanouškům medaili. Hned od dalšího dne se však začal soustředit na pokračování Her. „Všechny mediální povinnosti a oslavy jsem udělal jeden den. Potom v pondělí už jsem se začal zase fokusovat na desítku,“ přiznal.
S první olympijskou medailí v kapse se chce prát o další úspěchy. A cílevědomě sní o zlatu, což se nebojí přiznávat. „Určitě je pro mě medaile další motivace, že mám pořád prostor se zlepšovat. V tomhle ohledu mě to posílilo,“ pravil Jílek.
Bitvu o další cenný kov absolvuje v pátek od 16 hodin. Po desetikilometrové trati by měl startovat i na 1500 metrů a v závodě s hromadným startem.