Sáblíková: Už na startu mi kapaly slzy. Poslední start? Raději pomůže partnerce
Byla zvyklá sbírat medaile, ale pro Martinu Sáblíkovou dnešní olympijský závod na 5000 metrů měl úplně jiný nádech. Zvládla se oklepat z nemoci a dojela si pro 11. místo, v Miláně zažila česká rychlobruslařka velkolepé ovace. Nebo šlo už o loučení? „S největší pravděpodobností to byl poslední závod na olympijských hrách,“ řekla Sáblíková pro ČT sport. Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Ze zdravotních důvodů přišla v sobotu o první start na letošních Hrách, s pomocí lékařů se dala dohromady, ale na jejím výkonu bylo znát, že nenastupovala stoprocentní.
„Bylo to nejtěžších dvanáct kol za dvacet let. Protrpěla jsem si to od začátku do konce,“ řekla Sáblíková před kamerou a bylo znát, jak jí přemáhá dojetí a slzy.
Především kvůli atmosféře na stadionu. „To, co bylo před startem a v cíli, bylo to nejlepší, co jsem kdy mohla zažít,“ rozplývala se trojnásobná olympijská šampionka.
Nebylo jednoduché se na trati soustředit „Říkala jsem, že to rozjedu a uvidíme, jestli umřu po dvou, nebo deseti kolech. Bohužel to přišlo hodně rychle a věděla jsem, jak to bude postupovat. Projela jsem cílem a jsem ráda, že jsem to nevzdala předem.“
Nejvíc ji rozrušovala atmosféra v ochozech. Množství českých vlajek na ochozech, rychlobruslařské legendě aplaudovali i fanoušci z dalších zemí „Už na startu mi kapaly slzy. Bylo to složitý, protože podpora byla obrovská. Nemohla jsem se soustředit na sebe, bylo to hodně složitý. Soustředila jsem se na ´bordel´ v hale, děkuju všem, kdo dnes dorazili. Pro mě to bylo legendární.“
Bude ještě jedna rozlučka? Příští pátek je na programu závod na 1 500 metrů, kde by Sáblíková mohla zamávat z olympijského oválu opravu naposledy. Nelze nic vyloučit, ale… „Nedokážu si představit, že bych sem šla na start po tom projevu. Nedokážu říct tak, ani tak. S největší pravděpodobností to byl poslední závod na olympijských hrách,“ řekla.
Byť ji prý trenér Petr Novák přemlouvá, aby nastoupila, vidí se v závodu už v jiné pozici. Chce v něm podpořit svou životní partnerku Nikolu Zdráhalovou, pro kterou je 1500 metrů hlavní trať. „Poprosila mě, jestli bych nemohla stát na střídací rovince. Takže možná na patnáctistovce budu, ale v trošku jiné roli,“ dodala Sáblíková v rozhovoru pro novináře.