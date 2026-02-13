Jílek získal ZLATO! Ovládl závod na 10 kilometrů a má druhou olympijskou medaili
PŘÍMO Z ITÁLIE | Když vyhrál stříbro v závodě na 5000 metrů, rychlobruslařský teenager Metoděj Jílek vlastně působil napůl zklamaně. Ví se o něm, že má ty nejvyšší cíle. Ty naplnil na dvojnásobné trati. Jílek dokázal opanovat olympijské klání na 10 000 metrů naprosto jednoznačně. Nikdo se mu nedostal na dostřel. Éra rychlobruslařských králů z České republiky pokračuje. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Jílek šel na řadu v předposledním pátém páru. Původně měl být jeho sokem Američan Casey Dawson. Ten se však na poslední chvíli odhlásil a jeho místo zabral zkušený Kanaďan s nizozemskými kořeny Ted-Jan Bloemen.
Ani jeden soupeř nebyl pro Jílka výhrou. Jeví se totiž jako výhoda, když zrovna v páru jede dotyčný se silným sokem, aby si případně vypomohli na rovinkách, a jde také o určité špičkování. Jílek využil právě na pětce, že jel s největším favoritem Sanderem Eitremem a nakonec brali první a druhé místo. Tentokrát se ale dalo předpokládat, že to bude Metodějovo sólo.
Už ve třetím páru šel ale na věc polský reprezentant Vladimir Semirunnij. Původem Rus se uchýlil do Polska v roce 2022, od srpna 2025 má pak polské občanství. V prosinci na SP v Heerenveenu se pasoval do role spolufavorita olympijských her. V papírově slabší skupině totiž zajel druhý nejlepší čas historie 12:28.05. Byl tedy dokonce lepší než tehdy paradoxně vítězný Jílek, proto si na Semirunného museli dávat v Miláně pozor všichni velcí soupeři.
Semirunnij potvrdil očekávání, že se po své jízdě dostal do čela. Po přestávce na úpravu ledu šel na věc domácí favorit Davide Ghiotto, jenže světový rekordman a trojnásobný mistr světa potvrdil, že tohle není jeho sezona. Celý rok se víceméně trápil, v závodě na 5000 metrů skončil až čtvrtý. Na desítce si možná věřil na medaili více, ale opak byl pravdou. Nizozemec Jorrit Bergsma ve 40 letech lépe rozvrhnul síly a dotíral na čas Semirunného, ale těsně za ním zaostal.
Pak už se představil Jílek po boku Bloemena, Kanaďan se s ním držel jen okamžik, pak už pražský rodák rozjel neuvěřitelný stroj, kdy sice zpočátku na Poláka ztrácel, ale bylo to tím, že Semirunnij rozjel desítku extrémně rychle. Jílek systematicky ukrajoval z náskoku, který nebyl nijak závratný.
Sáhl si na dno a pak čekal...
Zhruba po šesti kilometrech se dostal do zelených čísel a náskok nakonec navýšil až na více než pět a půl sekundy. Nutno dodat, že v hledišti Milano Speed Skating Stadium vlála spousta českých vlajek. I vzhledem k tomu, že se závod kryl s duelem českých hokejistů s Francií, je to ukázka toho, jak Jílek pobláznil zemi. V cíli mu dokonce zvednutým palcem dal jasně najevo zlatý z pětikilometrové tratě Sander Eitrem, že tohle byla velká paráda.
Bylo vidět, že si Jílek sáhl na absolutní dno a pak už jen čekal. V poslední jízdě se potkal právě olympijský vítěz na pětce Eitrem a Francouz Timothy Loubineaud, jenže pro Nora je deset kilometrů už přece jen dlouhá štreka a jeho soupeř v poslední rozjížďce se buď nepotkal v Miláně s ideální formou, nebo mu nesedl italský led, který řada závodníků označila za velmi těžký.
Eitrem věrný své pověsti pětkaře rozjel závod rychle, ale postupně vytuhnul, Loubineaud šel sice přes něj, ale postupně se jejich manko na Jílka navyšovalo. Nakonec oba skončili v poli poražených bez medaile. Platí tedy mládí vpřed.
Říkávalo se, že deset kilometrů mohou vyhrát jen zkušení harcovníci. V Miláně na olympijských hrách vládne devatenáctiletý Jílek. V závěsu za ním skončil Polák ve 23 letech. Bronz bral nečekaně veterán Jorrit Bergsma. Čtyřicetiletý rutinér si přivlastnil čtvrtou olympijskou medaili. Na desítce bral zlato v roce 2014 v Soči.
Hlavním příběhem je ale Jílek, který kráčí ve šlépějích Martiny Sáblíkové. Ta má na pažbě celkem sedm olympijských medailí. Pátek třináctého je tak šťastný den českého sportu. Jílek přitom má ještě v plánu startovat na 1 500 metrů a v závodě s hromadným startem.