Takhle vypadá radost! Jílek konečně ukázal emoce, hecoval tribuny a zpíval hymnu
PŘÍMO Z ITÁLIE | Neuvěřitelná jízda! A konečně také pořádné emoce. Rychlobruslař Metoděj Jílek po průjezdu do cíle závodu na 10 kilometrů zimních olympijských her zvedal ruce nad hlavu, věděl, že svůj úkol zvládl perfektně. Ale bude to stačit na zlato? To v ten moment český hrdina ještě netušil. Na programu byla v Miláně poslední jízda… Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Nicméně náskok měl slušný, i Nor Sadner Eitrem, který Jílka překonal na pětce, mu ukázal vztyčený palec. A poslední dvojice na českého rychlobruslaře nestačila.
Už v průběhu posledních kol se český mladík postupně objímal se všem členy svého týmu. Kdo si stěžoval na nedostatek Jílkových emocí po stříbrném závodu na pět kilometrů, teď musel být nadšený!
Jílek se rozběhl podél tratě, kterou zaplavily české vlajky, hecoval tribuny, na kterých mu fandily i Martina Sáblíková s Nikolou Zdráhalvou. Takhle vypadá ZLATÁ radost!
O pár chvil později už mu na krku visel zlatý kov, halou zněla česká hymna, kterou si šampion na nejvyšším stupni s chutí zazpíval!