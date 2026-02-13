Předplatné

Takhle vypadá radost! Jílek konečně ukázal emoce, hecoval tribuny a zpíval hymnu

Zlaté emoce Metoděje Jílka
Zlaté emoce Metoděje JílkaZdroj: Koláž iSport.cz
Zlatý Metoděj Jílek
Královna Martina předala Metodějovi žezlo.
Zlatý rychlobruslař Metoděj Jílek s českou vlajkou
Metoděj Jílek jako olympijský vítěz
Nespoutaná radost Metoděje Jílka ze zlaté medaile
Nespoutaná radost Metoděje Jílka ze zlaté medaile
Rychlobruslař Metoděj Jílek jako olympijský vítěz v závodě rychlobruslařů na 10 000 metrů
34
Fotogalerie
Filip Ardon
Rychlobruslení na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (3)

PŘÍMO Z ITÁLIE | Neuvěřitelná jízda! A konečně také pořádné emoce. Rychlobruslař Metoděj Jílek po průjezdu do cíle závodu na 10 kilometrů zimních olympijských her zvedal ruce nad hlavu, věděl, že svůj úkol zvládl perfektně. Ale bude to stačit na zlato? To v ten moment český hrdina ještě netušil. Na programu byla v Miláně poslední jízda… Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>

Nicméně náskok měl slušný, i Nor Sadner Eitrem, který Jílka překonal na pětce, mu ukázal vztyčený palec. A poslední dvojice na českého rychlobruslaře nestačila.

Už v průběhu posledních kol se český mladík postupně objímal se všem členy svého týmu. Kdo si stěžoval na nedostatek Jílkových emocí po stříbrném závodu na pět kilometrů, teď musel být nadšený!

Jílek se rozběhl podél tratě, kterou zaplavily české vlajky, hecoval tribuny, na kterých mu fandily i Martina Sáblíková s Nikolou Zdráhalvou. Takhle vypadá ZLATÁ radost!

O pár chvil později už mu na krku visel zlatý kov, halou zněla česká hymna, kterou si šampion na nejvyšším stupni s chutí zazpíval!

Vstoupit do diskuze (3)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů