Sáblíkovou nechtěli pustit za Jílkem: Mám právo tu být! Na Metyho jsem hrdá
PŘÍMO Z ITÁLIE | V očích mnoha fanoušků je to příběh o předávání žezla. Královna Martina Sáblíková po šesti olympijských účastech končí, pod pěti kruhy brala sedm medailí. Novým vládcem českého i světového rychlobruslení se po ní má stát Metoděj Jílek. Z role korunního prince vykročil sebejistě stříbrem a zlatem z prvních dvou startů na olympiádě a nadchl i ikonu svého sportu. „Bylo to boží!“ zářila Sáblíková po Jílkově triumfu na desetikilometrové trati. Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Zlatou radost si užila z první ruky přímo na ploše. Martina Sáblíková s Nikolou Zdráhalovou se připojily k Jílkovu týmu uprostřed ledového oválu a čerstvému šampionovi nadšeně tleskaly. „Po závodě jsme vyběhly, zachytávali nás tu, že tam nemůžeme. Nechtěli nás pustit, ale já říkala: Mně je to jedno, on vyhrál a my máme právo tu být. Já si to fakt užívala, bylo to krásné,“ vykládala viditelně dojatá Sáblíková.
Přímo na ploše symbolicky předala mladšímu kolegovi korunu rychlobruslařského vládce. Konkrétně se vytasila s bílým tričkem s nápisem Golden Boy. Jílek si ho okamžitě natáhl přes olympijskou kolekci a s trojnásobnou vítězkou zapózoval před kamerami. „Mety je Mety. Klobouk dolů, jak řekl, že si pro zlato jde, a šel si,“ chválila Sáblíková.
Z tribuny předtím sledovala, jak dominantně si devatenáctiletý Čech došel pro vítězství. V úvodních kolech lehce zaostával za časem Vladimira Semirunného, ale zhruba v polovině závodu zařadil vyšší rychlost a nasadil tempo, jemuž nikdo ze startovního pole nestačil. „Prostě, to byl Mety. Šel si po svém, což bylo vidět od začátku. Byl totálně zrelaxovaný, rozjel si to hlavou a po šesti kilometrech zrychlil, totálně jim ujel a právem se stal olympijským vítězem“ hodnotila výkon krajana loučící se olympionička.
„To jak po tom šel, to tu dnes nikdo nepředvedl,“ ocenila. Se zbytkem rychlobruslařského týmu uvítala zlatého muže při příchodu na stupně vítězů rukama zdviženýma nad hlavu, pak si vychutnala českou hymnu. Stejně tak jako už třikrát v minulosti po vlastním vítězství. „Hymna se mi poslouchala krásně. Já mu to strašně přála, nepochybovala jsem o něm. Po tom, co předvedl na pětce, jsem si byla takřka jistá, jak ho znám na desítku,“ vykládala legendární závodnice.
Sama se bránila tomu, že by při rozlučce až teď symbolickým způsobem předávala místo svému nástupci. „Mety to převzal už minulý rok, jsem strašně ráda. Kdo jiný by to měl převzít. Jsem na něj hrdá,“ říkala upřímně. „Je skoro jedinečný, neviděla jsem za posledních iks let nikoho, kdo by tomu dával tolik, byl tak odhodlaný a svědomitý. To jak k tomu přistupuje, je pro mě neuvěřitelné. V 19 letech! K tomu musí spousta lidí dospět,“ vysekla Jílkovi poklonu loučící se královna.
Zatímco Sáblíková už se na Hrách s největší pravděpodobností nepředstaví, o dvacet let mladší Čech bude mít ještě dvě možnosti zabojovat o co nejlepší umístění. Ve čtvrtek 19. února by měl startovat na trati 1500 metrů a v sobotu 21. února v závodu s hromadným startem. Do nich už půjde jako olympijský vítěz.