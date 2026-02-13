Jílek o zlatu: Neznamená to, že teď polevím. O hezkém gestu od Sáblíkové nevěděl
PŘÍMO Z ITÁLIE | Dokončil svoji jízdu a dobře tušil, že nakročil hodně rázně na cestu za zlatou medailí. Rychlobruslař Metoděj Jílek po projetí cílem zvedl ruce nad hlavu, lehce klopýtl a mezi vydýcháváním a máváním fanouškům obkroužil ještě jedno kolo. Zdvižený palec od Nora Sandera Eitrema dobře napovídal, že Čech nastavil smrtící tempo. Na desítce mu nikdo nestačil, ani soupeři z posledního páru. „Nastavil jsem skvělý čas, bylo hodně těžké ho přejet. Bylo to nejisté, ale vyšlo to,“ usmíval se později před novináři devatenáctiletý olympijský vítěz. Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Pamatujete si, jak se tvářil po zisku stříbrné medaile na pětce? Teď se přesně ukázalo proč. Metoděj Jílek od začátku věděl, že se může stát olympijským šampionem, na desetikilometrové trati to všem předvedl.
A emoce mohl nechat vytrysknout naplno. Po ploše běhal v tričku, hecoval tribuny a užíval si pohled na vlajky v publiku. Bylo jich hodně, přestože ve stejný čas hrála mužská i ženská hokejová reprezentace. „Bylo to hezké, hlavně jsem to dělal pro fanoušky, kteří přijeli z Česka. Vůbec jsem to nečekal, že jich tady tolik bude. Doufám, že si to užili,“ vykládal rodák z Prahy po životním závodě.
Jak se cítíte se zlatou medailí kolem krku?
„Pocity jsou super, jsem rád, že se to povedlo a že mám zlato.“
Co vám řekl trenér před závodem?
„Jeď, jak umíš. Tisíckrát mi říkal, co mám dělat, všechno jsme měli zmáknuté do detailů. Bylo to jenom o tom, abych nezazmatkoval.“
Věřil jste před poslední jízdou, že to dopadne?
„Věděl jsem, že jsem nastavil hodně dobrý čas a že bude těžké ho přejet, ale taky jsem věděl, že v poslední jízdě je Eitrem, který má formu života, a nepřekvapilo by mě, kdyby zajel fakt dobrý čas. První polovinu závodu měl lepší mezičasy než já, pak mu došly síly. Stačilo to na zlato.“
Kdy jste uvěřil, že to vyjde?
„Když se to překlopilo, tak jsem věděl, že už to nedá.“
Už po dojetí vám Nor Eitrem ukazoval vztyčený palec. Jaká byla reakce soupeřů, že jste vyhrál?
„Vypadalo to, že mi to přáli, za což jsem moc rád.“
Během posledních kol závěrečné jízdy už jste se objímal s týmem.
„Už to bylo úplně jasné, jezdili kola za 32. Už to nemohli zachránit.“
Ve druhé polovině závodu jste byl jako neúnavný stroj a nikdo na vás neměl. Kdy jste už musel jet na morál?
„Posledních osm deset kol bylo fakt na morál. Už jsem jel z posledního a poslední tři kola už mi nevystačily síly, abych šel do negativních splitů. Ale naštěstí to nebylo potřeba a stačilo to na zlato.“
Soupeře Teda-Jana Bloemena jste rychle nechal za sebou a závod jste jel prakticky celý sám. Bylo to hodně nezvyklé?
„Bylo to těžké, byla to moje první desítka, kterou jsem jel takhle sám. Byl to pro mě skok do neznáma, ale zvládl jsem to suprově i díky podpoře českých fanoušků.“
Na poslední chvíli se vám měnil soupeř do páru. Vnímal jste to?
„Dawson mi napsal ještě ve čtvrtek večer, že se omlouvá, že by se mnou moc chtěl jet, ale že se odhlašuje. Předpokládám, že se soustředí na týmovou soutěž, kde mají velkou šanci na zlato. Takže to chápu a respektuju. Jsem hrozně rád, že mi dal vědět dopředu a mohl jsem jít spát s tím, že vím, s kým pojedu. Nevím, jestli to věděli i mí soupeři, ale já už to věděl ve čtvrtek.“
V neděli jste byl ze stříbra nejprve spíš zklamaný. Vynahradil jste si to tentokrát?
„V neděli jsem věděl, že jsem jel na zlato, tentokrát to bylo stejné, takže jsem za to neskutečně rád.“
Přímo na ploše vám gratulovala i Martina Sáblíková. Jaké bylo se s ní objímat a vidět její emoce?
„Určitě skvělé se fotit a objímat s takovou legendou. Jsem hrozně rád, že mě takhle podporuje.“
Sledoval jste její příběh na olympiádě?
„Určitě jsem její příběh prožíval. Hrozně mě mrzí, že takhle onemocněla. Vím, že měla na to zajet taky nějaký skvělý výsledek, kdyby neonemocněla, takže mě to hrozně mrzelo. Teď vypadá, že už jí je líp. Jsem rád, že si aspoň užila poslední závod.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Věděl jste, že je pro vás připravené tričko s nápisem Golden Boy?
„Nevěděl. To vytasila až po závodě. To bylo od ní hrozně milé gesto. Přinesla a vyrobila ho Martina, o tričku jsem vůbec nevěděl. Po závodě mi ho dala, to bylo hodně hezké.“
Fanoušci to berou jako předávání žezla mezi končící Martinou a vámi. Co vám říkala sama po závodu?
„Říkala, že mi hrozně gratuluje, že věděla, že to zvládnu. Ona ve mně taky vkládala velkou důvěru, za což jsem hrozně rád.“
Jaké je říct si: jsem olympijský vítěz?
„Je to super. Je to super.“
A splněný sen? S takovými ambicemi jste na olympiádu přece jenom jel.
„Určitě to je splněný sen. Ale to neznamená, že teď nějak polevím. Pořád chci medaile zajíždět i za deset patnáct let. Budu směřovat k tomuhle cíli. To, že jsem teď vzal medaili, neznamená, že mi nějak spadne motivace.“
Můžete si z Milána odvézt víc než dvě medaile?
„Určitě to může být víc než dvě. Ale šance jsou o dost menší. Ale dokud je šance, budu bojovat a nevzdám to.“
Těšíte se do Českého domu za fanoušky, až jim ukážete medaili?
„Určitě to bude veselejší než předtím. Těším se, ale taky vím, že budu dost unavený, než tam přijdu. Ještě mě čeká pár hodin interview.“
Rychlobruslařská aréna v Česku? Byl bych nadšený
Běžně alkohol nepijete. Nedáte si ale třeba oslavné pivo v Českém domě?
„Mám tady ještě dva závody, potřebuju být soustředěný.“
Některým sportovcům se medaile rozpadla. Ty vaše drží?
„Doufám, že jo. Už mi preventivně opravovali stříbrnou, aby se to taky neodtrhlo. Tahle by měla být solidní.“ (tahá se za medaili)
Před stříbrným závodem jste sledoval, jak vybojovala medaili Zuzana Maděrová. Viděl jste i tentokrát jízdy stříbrné Evy Adamczykové?
„Bohužel ne. Byl jsem soustředěný, v tunelu. Soustředil jsem se jenom na závod, nepouštěl jsem si nic.“
Kvůli olympiádě jste si odpustil sezonu na kolečkových bruslích. Vyplatilo se to?
„Je super pocit, že se vyplatilo sezonu vypustit. Příští už dám ale naplno, chystám se do Paraguaye na mistrovství světa. Teď si kolečkovou sezonu užiju, ale olympiáda to určitě vynahradila.
Řeč možná zase přijde na výstavbu rychlobruslařské arény v Česku. Hodila by se, že?
„Určitě by se měla postavit, nepomohlo by to jenom mně, ale celému rychlobruslení u nás. Bylo by dostupnější pro všechny Čechy, mohli bychom pořád generovat lidi, kteří budou jezdit takové výsledky.“
Na rozdíl od Martiny Sáblíkové byste se jí teoreticky mohl dočkat ještě během kariéry.
„Byl bych nadšený, kdyby se to povedlo. Podmínky v Inzellu jsou horší a horší. Před olympiádou tam byla neskutečná zima, pomalu se tam nedalo ani trénovat. S tréninkovou skupinou bychom se přesunuli do Česka, kdyby tady byla hala.“
Čím si uděláte radost za peníze, které se pojí s vyhranou medailí?
„Asi vyloženě nic nepotřebuju. Ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Ale určitě se spíš zajistím na budoucnost, peníze budu nějak investovat. Nebudu si chtít kupovat drahá auta nebo tak. Něco hezkého si koupím, ale ještě jsem nad tím nepřemýšlel. První jsou závody, soustředil jsem se jenom na výsledek a výkony. Vůbec ne na to, co bude potom.“
Čím se odměníte po závodě?
„Ještě nevím. Nějakým dobrým jídlem.“