Šampaňské, hymna, Pelta. Jílek zpíval, děkoval a slyšel skandování: My chceme halu!
PŘÍMO Z ITÁLIE | Při prvním rozhovoru v Miláně sebevědomě prohlásil: „Vím, že mám na medaili." A ještě dodal, že to věděl ještě předtím, než o tom lidé začali mluvit… Nepletl se. Teď se rychlobruslař Metoděj Jílek postavil v Českém domě v Miláně na pódiu, rozverně bouchl šampaňské a ještě víc tím rozpumpoval vítězné oslavy. Rozdal spoustu selfie, nespočetněkrát si s někým plácl, zazpíval část české hymny, děkoval. Co dalšího se dělo v rámci přivítání zlatého šampiona? Třeba to, že lidé skandovali: My chceme halu!
Když se za burácejícího aplausu prodíral provizorním kordonem na pódium, ruku mu nastavil i někdejší fotbalový boss Miroslav Pelta. Dvojnásobný olympijský medailista mu plácnutí opětoval. Potom vystoupil na pódiu a bez jakékoliv bázně promlouval k zaplněnému Českému domu (CASA CECA), který je vzdálený kousek od olympijské vesnice.
„Mám velkou radost, že jsem mohl potěšit všechny český fanoušky, kteří se přijeli podívat. Doufám, že jsem jim udělal krásný zážitek na celý život,“ říkal do mikrofonu. Před pár týdny ho znali jenom sportovní nadšenci, teď je z něj najednou celebrita.
Lidé kvapně zjišťují, co je zač. Mohou zjistit třeba to, že obdivuje slovinského cyklistického mága Tadeje Pogačara. Nebo že si před závodem musí dojít na velkou… „Jinak bych snad ani nemohl dojít na start,“ prozradil se sebe na oficiální stránkách olympijského týmu.
V Českém domě zazněla i česká hymna, do zpěvu se v závěru zapojili i rychlobruslařský šampion. Nechybělo další dojemné setkání s legendou. Martina Sáblíková byla přímo jako fanynka při závodě, také ona slyšela aplaus při večerní oslavě.
Když se na pódiu přátelsky objali, byl to další silný moment, který symbolizuje střídání rychlobruslařských generací. Na Jílkovi je vidět, jaký k trojnásobné olympijské šampionce chová respekt. „Moc si toho vážím, že mě přišla podpořit. Je neskutečné mít podporu od takové celosvětové superstar jako Martina,“ vykládal do mikrofonu.
Při společném pózováním fotografům na ni Jílek ukazoval. Jako že je jednička. Sáblíková mu prsty otočila. I tímto gestem dala najevo: Teď jsi ty šampion!
Zaplněný Český dům přidal i jeden pokřik, který se rychlobruslařům musel tuze hezky poslouchat: „My chceme halu! My chceme halu!“ Tlak na stát, aby tenhle zatím nesplněný evergreen dotáhl, se bude zvyšovat. Vždyť i Radim Rulík, kouč hokejové reprezentace, se podivil, proč v Česku žádná hala nestojí.
Také on se po vítězství jeho výběru 6:3 nad Francií objevil na velkolepém přivítání světového přeborníka na dlouhých nožích. „Co tady děláte? Stalo se snad něco?“ pousmál se Rulík, když uviděl reportéra iSportu.
Už v devatenácti letech se Jílek zapsal do kronik, zlato urval jako nejmladší v české historii. Navíc k tomu už minulou neděli přidal stříbro. A to nemusí být všechno! Zálusk má i na trati 1500 metrů a hlavně v závodě s hromadným startem.
„Pokračujeme dál. Už v sobotu znovu jdeme na led, máme trénink,“ říká jeho kouč Kalon Dobbin, jenž pochází z Nového Zélandu. Ale jeho VIP svěřenec je takový dříč, že ho nemusí k tréninku nutit. Naopak. „Věděl jsem, že nikdo, kdo byl na oválu, toho nenatrénoval tolik jako my,“ vyprávěl jeho kouč pro iSport.
Byl sotva slyšet, protože v centru českých příznivců byl rachot. Trval dlouho do noci. Jílek se pak ještě schoval ve VIP prostorech, kde strávil čas s rodinou.
Teď si musí zvyknout, že se mu svět změní. Ale nezdá se, že z něj sláva dělá jiného člověka. V hlavě to má správně srovnané a dobře ví, co chce. V Miláně je to další medaile.
Třeba dostane ke konci Her další příležitost, aby šampaňským opět polil hosty v první řadě.